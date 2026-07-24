Во Внуково ввели ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, уточнили в Росавиации.
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