Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без воды 70 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Днем 24 июля 2026 года более 70 тысяч жителей Первомайского района Владивостока остались без холодной воды из-за остановки водопроводной насосной станции.
- Прокуратура Приморья контролирует проведение аварийно-восстановительных работ и организовала проверку по факту аварийного отключения водоснабжения.
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Аварию, оставившую без холодной воды более 70 тысяч человек, устраняют во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья.
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"Днем 24 июля 2026 года из-за остановки водопроводной насосной станции без холодного водоснабжения остались более 70 тысяч жителей Первомайского района города Владивостока", – говорится в сообщении.
Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства.
В прокуратуре добавили, что по факту аварийного отключения водоснабжения организована проверка.