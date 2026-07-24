Заседание межправкомиссии по торговле России и Турции пройдет в ноябре

АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Турции состоится в ноябре в Турции, будет принят ряд важных решений, сообщил посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин.

"По моему мнению, будет принят ряд важных решений, которые придадут импульс нашим многосторонним торгово-экономическим отношениям. Это касается не только торговли товарами и услугами, но и развития туристического сектора. Ежегодно Турцию посещают 7 миллионов российских туристов", - отметил Вершинин.