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Заседание межправкомиссии по торговле России и Турции пройдет в ноябре - РИА Новости, 24.07.2026
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21:07 24.07.2026
Заседание межправкомиссии по торговле России и Турции пройдет в ноябре

Посол России в Анкаре Вершинин: переговоры России и Турции пройдут в ноябре

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкПосол России в Турции Сергей Вершинин
Посол России в Турции Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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Посол России в Турции Сергей Вершинин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Турции состоится в ноябре в Турции.
  • Посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин сообщил, что на заседании будет принят ряд важных решений, которые придадут импульс многосторонним торгово-экономическим отношениям между странами.
АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Турции состоится в ноябре в Турции, будет принят ряд важных решений, сообщил посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин.
"Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставили цель увеличить объем торговли до 100 миллиардов долларов. Мы реализуем эту цель. В этом контексте большое значение будет иметь заседание межправительственной смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Турцией, которое состоится в ноябре в Турции", - сообщил посол в интервью турецкому телеканалу Haberturk.
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Он напомнил, что сопредседателями комиссии являются вице-премьер РФ Александр Новак и министр торговли Турции Омер Болат.
"По моему мнению, будет принят ряд важных решений, которые придадут импульс нашим многосторонним торгово-экономическим отношениям. Это касается не только торговли товарами и услугами, но и развития туристического сектора. Ежегодно Турцию посещают 7 миллионов российских туристов", - отметил Вершинин.
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