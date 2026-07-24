Заседание межправкомиссии по торговле России и Турции пройдет в ноябре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Турции состоится в ноябре в Турции.
- Посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин сообщил, что на заседании будет принят ряд важных решений, которые придадут импульс многосторонним торгово-экономическим отношениям между странами.
АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Турции состоится в ноябре в Турции, будет принят ряд важных решений, сообщил посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин.
"Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставили цель увеличить объем торговли до 100 миллиардов долларов. Мы реализуем эту цель. В этом контексте большое значение будет иметь заседание межправительственной смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Турцией, которое состоится в ноябре в Турции", - сообщил посол в интервью турецкому телеканалу Haberturk.
Он напомнил, что сопредседателями комиссии являются вице-премьер РФ Александр Новак и министр торговли Турции Омер Болат.
"По моему мнению, будет принят ряд важных решений, которые придадут импульс нашим многосторонним торгово-экономическим отношениям. Это касается не только торговли товарами и услугами, но и развития туристического сектора. Ежегодно Турцию посещают 7 миллионов российских туристов", - отметил Вершинин.