Пьяные британские солдаты угнали БТР с военной базы и устроили "форсаж"

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"Солдаты отправились выпивать за пределы базы, а затем вернулись около часа ночи и угнали гусеничную бронированную машину. Пьяный в стельку военный инженер нажал педаль газа (БТР. — Прим. ред.) Bulldog в пол, разогнавшись до максимальной скорости 51 километр в час", — говорится в публикации.