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Пьяные британские солдаты угнали БТР с военной базы и устроили "форсаж" - РИА Новости, 24.07.2026
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21:41 24.07.2026 (обновлено: 22:26 24.07.2026)
Пьяные британские солдаты угнали БТР с военной базы и устроили "форсаж"

Sun: пьяные в стельку британские военные устроили "форсаж" на БТР

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое британских военных в состоянии алкогольного опьянения угнали гусеничную бронированную машину с военной базы в Перхем Даун.
  • Военные повредили несколько личных автомобилей, две из них были полностью протаранены БТР.
  • Солдаты вернулись в казарму, после того как припарковали БТР на стоянке, и были арестованы.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Двое пьяных в стельку британских военных угнали бронетранспортер с военной базы, устроили "форсаж" на дороге и протаранили несколько гражданских автомобилей, пишет газета Sun со ссылкой на их товарищей.
По данным СМИ, инцидент произошел в казармах в населенном пункте Перхем Даун в Англии, где дислоцирован 26-й инженерный полк.
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"Солдаты отправились выпивать за пределы базы, а затем вернулись около часа ночи и угнали гусеничную бронированную машину. Пьяный в стельку военный инженер нажал педаль газа (БТР. — Прим. ред.) Bulldog в пол, разогнавшись до максимальной скорости 51 километр в час", — говорится в публикации.

Как пишет газета, пьяный водитель не справился с управлением и повредил несколько принадлежащих военным личных автомобилей: два из них были полностью протаранены БТР, который весит 15 тонн.
Завершив беспредел в стиле "Форсажа", водитель аккуратно припарковал бронемашину на стоянке и спокойно вернулся в казарму, уточняет Sun.
Издание с удивлением отмечает, что в результате никто не пострадал, БТР также не получил повреждений. Участников инцидента арестовали.
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