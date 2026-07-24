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Стали известны самые востребованные вакансии в сфере розничной торговли - РИА Новости, 24.07.2026
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07:06 24.07.2026
Стали известны самые востребованные вакансии в сфере розничной торговли

РИА Новости: кассиры остаются самыми востребованными вакансиями в сфере торговли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудница супермаркета в Москве
Сотрудница супермаркета в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудница супермаркета в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продавцы-консультанты и кассиры остаются самыми востребованными вакансиями в сфере розничной торговли в России.
  • На втором месте по востребованности — администраторы магазинов, на третьем — мерчандайзеры.
  • Спрос на продавцов-консультантов и кассиров немного уменьшился по сравнению с первым полугодием 2025 года.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Продавцы-консультанты и кассиры остаются самыми востребованными вакансиями в сфере розничной торговли в России, таких сотрудников чаще всего ищут работодатели в сфере ритейла, следует из результата анализа рынка труда, подготовленного сервисами hh.ru и АКОРТ для РИА Новости.
"Наиболее востребованными у работодателей в ритейле, как и в прошлом году, остаются продавцы-консультанты и кассиры, хотя спрос на них немного уменьшился (65% всех вакансий, или более 313 тысяч предложений за первое полугодие 2026-го против 68% за тот же период в 2025-м)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на втором месте находятся администраторы магазинов - 11% от всех вакансий в ритейле (более 53 тысяч предложений). Третье место заняли мерчандайзеры, доля которых составляет 9% (более 43,6 тысячи предложений). Кроме того, работодатели открывали вакансии для директоров магазинов (7%), товароведов (4%), супервайзеров и промоутеров (по 2%).
Исследование проводилось на основе вакансий, опубликованных на hh.ru в период с января по июнь 2026 года.
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