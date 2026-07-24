Стали известны самые востребованные вакансии в сфере розничной торговли

Краткий пересказ от РИА ИИ Продавцы-консультанты и кассиры остаются самыми востребованными вакансиями в сфере розничной торговли в России.

На втором месте по востребованности — администраторы магазинов, на третьем — мерчандайзеры.

Спрос на продавцов-консультантов и кассиров немного уменьшился по сравнению с первым полугодием 2025 года.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Продавцы-консультанты и кассиры остаются самыми востребованными вакансиями в сфере розничной торговли в России, таких сотрудников чаще всего ищут работодатели в сфере ритейла, следует из результата анализа рынка труда, подготовленного сервисами hh.ru и АКОРТ для РИА Новости.

"Наиболее востребованными у работодателей в ритейле, как и в прошлом году, остаются продавцы-консультанты и кассиры, хотя спрос на них немного уменьшился (65% всех вакансий, или более 313 тысяч предложений за первое полугодие 2026-го против 68% за тот же период в 2025-м)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на втором месте находятся администраторы магазинов - 11% от всех вакансий в ритейле (более 53 тысяч предложений). Третье место заняли мерчандайзеры, доля которых составляет 9% (более 43,6 тысячи предложений). Кроме того, работодатели открывали вакансии для директоров магазинов (7%), товароведов (4%), супервайзеров и промоутеров (по 2%).