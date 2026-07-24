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МИД Турции и Украины обсудили ситуацию в Черном море - РИА Новости, 24.07.2026
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19:48 24.07.2026 (обновлено: 20:16 24.07.2026)
МИД Турции и Украины обсудили ситуацию в Черном море

Глава МИД Турции Фидан обсудил с и.о. главы МИД Украины ситуацию в Черном море

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
  • Турецкий сухогруз Mv Reyhan Sarı подвергся атаке беспилотника в Черном море, в результате погиб один член экипажа, еще трое получили ранения.
АНКАРА, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой, в ходе которого стороны обсудили последние события вокруг российско-украинского конфликта и вопросы безопасности в Черном море, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Накануне газета Sabah сообщала, что турецкий сухогруз Mv Reyhan Sarı, следовавший с грузом угля из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, подвергся атаке беспилотника в Черном море, в результате которой погиб член экипажа, еще три человека получили ранения.
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"В ходе разговора (Фидана и Сибиги - ред.) были рассмотрены последние события, связанные с российско-украинским конфликтом, а также вопросы безопасности в Черном море", - сообщил источник.
Другие подробности беседы не приводятся.
Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявил в июне посол РФ в Турции Сергей Вершинин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
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