Россияне стали чаще выбирать в Турции культурный туризм, рассказал турагент

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские туристы стали чаще выбирать в Турции культурно-познавательный отдых вместо традиционного пляжного отпуска.

В летнем сезоне 2026 года спрос на туры по Ликии и Черноморскому региону вырос более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.

Туроператоры рекомендуют бронировать поездки заранее из-за высокого спроса и быстрого заполнения групп.

АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Российские туристы в последнее время стали чаще выбирать в Турции культурно-познавательный отдых вместо традиционного пляжного отпуска, сообщила РИА Новости турагент Дениз Шекер.

"Спрос на маршруты, сочетающие историю, природу и гастрономию, продолжает расти. Все больше российских туристов хотят не только отдыхать на пляже, но и знакомиться с культурой регионов Турции", – сказала Шекер.

По ее словам, предпочтения туристов постепенно смещаются от формата "море – солнце – пляж" к путешествиям, позволяющим познакомиться с историческим наследием, национальной кухней и природными достопримечательностями страны.

Собеседница агентства, ссылаясь на данные туроператора Coral Travel , отметила, что в летнем сезоне 2026 года спрос на туры по Ликии и Черноморскому региону вырос более чем на 40% по сравнению с прошлым годом. При этом интерес к культурным турам на Кипр увеличился втрое. Она рассказала, что среди наиболее популярных маршрутов остаются Ликия с Фетхие, Олюденизом, каньоном Саклыкент и Дальяном, а также туры по Восточному Причерноморью с посещением Узунгеля, плато Айдер, Зилкале и грузинского Батуми.

Она добавила, что на фоне высокого спроса туроператоры рекомендуют бронировать такие поездки заранее, поскольку места в группах быстро заканчиваются.