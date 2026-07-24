Россияне стали чаще выбирать в Турции культурный туризм, рассказал турагент

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские туристы стали чаще выбирать в Турции культурно-познавательный отдых вместо традиционного пляжного отпуска.
- В летнем сезоне 2026 года спрос на туры по Ликии и Черноморскому региону вырос более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.
- Туроператоры рекомендуют бронировать поездки заранее из-за высокого спроса и быстрого заполнения групп.
АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Российские туристы в последнее время стали чаще выбирать в Турции культурно-познавательный отдых вместо традиционного пляжного отпуска, сообщила РИА Новости турагент Дениз Шекер.
"Спрос на маршруты, сочетающие историю, природу и гастрономию, продолжает расти. Все больше российских туристов хотят не только отдыхать на пляже, но и знакомиться с культурой регионов Турции", – сказала Шекер.
По ее словам, предпочтения туристов постепенно смещаются от формата "море – солнце – пляж" к путешествиям, позволяющим познакомиться с историческим наследием, национальной кухней и природными достопримечательностями страны.
Собеседница агентства, ссылаясь на данные туроператора Coral Travel, отметила, что в летнем сезоне 2026 года спрос на туры по Ликии и Черноморскому региону вырос более чем на 40% по сравнению с прошлым годом. При этом интерес к культурным турам на Кипр увеличился втрое. Она рассказала, что среди наиболее популярных маршрутов остаются Ликия с Фетхие, Олюденизом, каньоном Саклыкент и Дальяном, а также туры по Восточному Причерноморью с посещением Узунгеля, плато Айдер, Зилкале и грузинского Батуми.
Она добавила, что на фоне высокого спроса туроператоры рекомендуют бронировать такие поездки заранее, поскольку места в группах быстро заканчиваются.
В последние годы в Турции растет популярность так называемого "туризма впечатлений", ориентированного на знакомство с историей, гастрономией и природой регионов. Помимо традиционных курортов Средиземного и Эгейского морей, все больший интерес вызывают маршруты по Ликии, Черноморскому региону.