СК Армении возбудил новое дело против оппозиционера Царукяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следственный комитет Армении возбудил против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна новое уголовное дело по статье о неуплате налогов в особо крупных размерах.
- Гагик Царукян был задержан 6 июля по обвинению в организации мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах, суд в Ереване арестовал его на два месяца.
ЕРЕВАН, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет (СК) Армении сообщил о возбуждении против лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна нового уголовного дела по статье о неуплате налогов.
"В отношении Г.Ц. (Гагика Царукяна - ред.) инициировано уголовное преследование по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах", - сообщили в СК общественному телевидению Армении.
Ранее по обвинению в неуплате налогов в особо крупных размерах был задержан директор принадлежащего Царукяну коньячно-винно-водочного комбината "Арарат" Арман Давтян.
Защита Царукяна считает обвинение нелепым. "Это еще более нелепый случай, потому что господин Царукян еще с 2003 года, когда был избран депутатом парламента, передал весь свой бизнес в управление и не мог иметь никакого отношения к управлению своим бизнесом", - заявил журналистам адвокат политика Эмин Хачатрян.
Царукян был задержан следственным комитетом Армении 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца. После задержания силовики опечатали принадлежащие ему предприятия.