СК Армении возбудил новое дело против оппозиционера Царукяна

Краткий пересказ от РИА ИИ Следственный комитет Армении возбудил против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна новое уголовное дело по статье о неуплате налогов в особо крупных размерах.

Гагик Царукян был задержан 6 июля по обвинению в организации мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах, суд в Ереване арестовал его на два месяца.

ЕРЕВАН, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет (СК) Армении сообщил о возбуждении против лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна нового уголовного дела по статье о неуплате налогов.

"В отношении Г.Ц. ( Гагика Царукяна - ред.) инициировано уголовное преследование по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах", - сообщили в СК общественному телевидению Армении

Ранее по обвинению в неуплате налогов в особо крупных размерах был задержан директор принадлежащего Царукяну коньячно-винно-водочного комбината "Арарат" Арман Давтян.

Защита Царукяна считает обвинение нелепым. "Это еще более нелепый случай, потому что господин Царукян еще с 2003 года, когда был избран депутатом парламента, передал весь свой бизнес в управление и не мог иметь никакого отношения к управлению своим бизнесом", - заявил журналистам адвокат политика Эмин Хачатрян.