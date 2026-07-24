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СК Армении возбудил новое дело против оппозиционера Царукяна - РИА Новости, 25.07.2026
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23:34 24.07.2026 (обновлено: 00:26 25.07.2026)
СК Армении возбудил новое дело против оппозиционера Царукяна

СК Армении заявил о новом деле против Царукяна по статье о неуплате налогов

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет Армении возбудил против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна новое уголовное дело по статье о неуплате налогов в особо крупных размерах.
  • Гагик Царукян был задержан 6 июля по обвинению в организации мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах, суд в Ереване арестовал его на два месяца.
ЕРЕВАН, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет (СК) Армении сообщил о возбуждении против лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна нового уголовного дела по статье о неуплате налогов.
"В отношении Г.Ц. (Гагика Царукяна - ред.) инициировано уголовное преследование по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах", - сообщили в СК общественному телевидению Армении.
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Ранее по обвинению в неуплате налогов в особо крупных размерах был задержан директор принадлежащего Царукяну коньячно-винно-водочного комбината "Арарат" Арман Давтян.
Защита Царукяна считает обвинение нелепым. "Это еще более нелепый случай, потому что господин Царукян еще с 2003 года, когда был избран депутатом парламента, передал весь свой бизнес в управление и не мог иметь никакого отношения к управлению своим бизнесом", - заявил журналистам адвокат политика Эмин Хачатрян.
Царукян был задержан следственным комитетом Армении 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца. После задержания силовики опечатали принадлежащие ему предприятия.
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