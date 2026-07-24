Трамп избегает личных встреч с Нетаньяху, пишет WSJ

"Трамп выражает недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, периодически заявляя своим помощникам, что не хочет с ним разговаривать или встречаться", — говорится в публикации.

По словам собеседника газеты, израильские чиновники пытаются организовать встречу политиков. Нетаньяху может отправиться в США уже на следующей неделе на похороны сенатора Линдси Грэма*, но его поездку еще не утвердили.