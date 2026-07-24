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Трамп избегает личных встреч с Нетаньяху, пишет WSJ - РИА Новости, 24.07.2026
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09:45 24.07.2026 (обновлено: 15:40 24.07.2026)
Трамп избегает личных встреч с Нетаньяху, пишет WSJ

WSJ: Трамп намеренно избегает встреч с Нетаньяху, не желая видеть его

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп намеренно избегает личных встреч с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поскольку не хочет видеть его, пишет газета The Wall Street Journal.
  • Нетаньяху уже не одну неделю пытается добиться встречи с Трампом, хотя они не встречались лично с февраля.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намеренно избегает встреч с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.
«

"Трамп выражает недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, периодически заявляя своим помощникам, что не хочет с ним разговаривать или встречаться", — говорится в публикации.

По словам собеседника газеты, израильские чиновники пытаются организовать встречу политиков. Нетаньяху может отправиться в США уже на следующей неделе на похороны сенатора Линдси Грэма*, но его поездку еще не утвердили.
По информации телеканала CNN, Нетаньяху уже не одну неделю пытается добиться встречи с Трампом. Последний раз они лично общались в феврале, хотя регулярно разговаривают по телефону.
Как утверждал портал Axios, во время одного из таких разговоров Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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