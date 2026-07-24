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Минэнерго объяснило порядок реализации топлива на АЗС в регионах - РИА Новости, 24.07.2026
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12:48 24.07.2026 (обновлено: 13:49 24.07.2026)
Минэнерго объяснило порядок реализации топлива на АЗС в регионах

Минэнерго: регионы самостоятельно определяют порядок реализации топлива на АЗС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минэнерго сообщило, что объемы и порядок реализации топлива на заправках в России определяются руководством регионов самостоятельно.
  • Минэнерго совместно с субъектами, государственными ведомствами и нефтяными компаниями реализует меры по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, исходя из потребностей каждого региона.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Объемы и порядок реализации топлива на заправках в России определяется руководством регионов страны самостоятельно, исходя из актуальной обстановки, сообщило Минэнерго РФ.
Министерство сообщило, что совместно с субъектами, государственными ведомствами и нефтяными компаниями в рамках регулярных региональных штабов реализует меры по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, исходя из потребностей каждого региона.
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"Обеспечение выработанных решений и рекомендаций находится в ведении региональных властей. Также региональными властями, исходя из актуальной обстановки, могут вводиться временные ограничительные меры, направленные на наиболее эффективное обеспечение граждан и бизнеса моторным топливом. Объемы и порядок реализации топлива на АЗС определяется руководством субъектов самостоятельно", - указанно в сообщении.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Биржа изменила правила торгов для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяники максимизировали производство и поставки топлива внутри страны.
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