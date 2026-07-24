Минэнерго объяснило порядок реализации топлива на АЗС в регионах

Министерство сообщило, что совместно с субъектами, государственными ведомствами и нефтяными компаниями в рамках регулярных региональных штабов реализует меры по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, исходя из потребностей каждого региона.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Биржа изменила правила торгов для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяники максимизировали производство и поставки топлива внутри страны.