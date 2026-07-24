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В Тольятти задержали охранника, подозреваемого в причинении смерти ребенку - РИА Новости, 24.07.2026
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18:48 24.07.2026
В Тольятти задержали охранника, подозреваемого в причинении смерти ребенку

В Тольятти задержали охранника после смерти перелезавшего через забор мальчика

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тольятти охранник ЧОП с силой стягивал 10-летнего мальчика с забора, в результате чего ребенок получил телесные повреждения.
  • Мальчик скончался на следующий день в больнице.
  • Возбуждено дело в отношении 58-летнего сотрудника ЧОП, подозреваемого в причинении смерти ребенку, мужчина задержан.
ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Следователи задержали охранника в Тольятти, который стягивал 10-летнего мальчика с забора, в результате чего тот напоролся на прут и впоследствии умер в больнице, сообщает областное СУ СКР.
По данным ведомства, вечером 23 июля охранник ЧОП находился у здания ресурсоснабжающей организации в Тольятти. Он увидел на охраняемой фирмой территории 10-летнего мальчика, перебирающегося через забор. Мужчина схватил ребенка и с силой потащил на себя. В результате прутьями забора ребенку были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на следующий день в больнице.
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"Возбуждено дело в отношении 58-летнего сотрудника частного охранного предприятия, подозреваемого в причинении смерти ребенку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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