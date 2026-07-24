В Тольятти задержали охранника, подозреваемого в причинении смерти ребенку

"Возбуждено дело в отношении 58-летнего сотрудника частного охранного предприятия, подозреваемого в причинении смерти ребенку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.