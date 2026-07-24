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Охранник, подозреваемый в гибели ребенка, рассказал об инциденте - РИА Новости, 24.07.2026
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20:56 24.07.2026
Охранник, подозреваемый в гибели ребенка, рассказал об инциденте

Охранник из Тольятти, подозреваемый в гибели ребенка, рассказал об инциденте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области задержан 58-летний сотрудник ЧОП, подозреваемый в причинении смерти ребенку.
  • Охранник стаскивал 10-летнего мальчика с забора, в результате ребенок напоролся на прут.
  • Мальчик скончался на следующий день в больнице.
ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Охранник из Тольятти, стаскивавший 10-летнего мальчика с забора, во время чего ребенок попал на прутья и потом умер в больнице, рассказал об инциденте.
Ранее областное СУ СКР сообщило о задержании в Самарской области 58-летнего сотрудника частного охранного предприятия, подозреваемого в причинении смерти ребенку. По данным ведомства, мужчина увидел на охраняемой территории 10-летнего мальчика, перебирающегося через забор, стал стягивать ребенка, в результате тот напоролся на прут и на следующий день умер в больнице. СК опубликовал видео допроса фигуранта.
"На мой объект залезли трое пацанов. Я вышел пресечь их действия. Двое убежали. Один - тоже хотел пресечь (его действия - ред.), в связи с тем он попал на пику", - говорит охранник на видео, опубликованном в канале СК России на платформе "Макс".
На фото с места инцидента виден забор: столбы из красного кирпича, между ними закреплены черные металлические прутья, заостренные сверху.
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