ВС России поразили в порту Николаева сухогруз с грузами военного назначения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по связанным с ВСУ целям.
- В порту Николаева поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В момент разгрузки в порту Николаева поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения, заявили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы России ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по связанным с ВСУ целям.
"В результате ударов ... в порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18