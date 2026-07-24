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ВС России поразили в порту Николаева сухогруз с грузами военного назначения - РИА Новости, 24.07.2026
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09:30 24.07.2026 (обновлено: 09:40 24.07.2026)
ВС России поразили в порту Николаева сухогруз с грузами военного назначения

ВС РФ поразили в порту Николаева доставивший грузы военного назначения сухогруз

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по связанным с ВСУ целям.
  • В порту Николаева поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В момент разгрузки в порту Николаева поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения, заявили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы России ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по связанным с ВСУ целям.
"В результате ударов ... в порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения", - говорится в сообщении.
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