Глава Якутии проверил ход строительства Ленского моста

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев проверил ход строительства Ленского моста и провел выездное совещание на строительной площадке мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, сообщает пресс-служба правительства республики.

В ходе осмотра руководитель региона оценил выполнение ключевого этапа строительства — установку коффердамов в русле Лены, а также обсудил с представителями концессионера, подрядных организаций и профильных ведомств соблюдение графика работ.

Осмотр объекта начался на технологической площадке № 2 в селе Старая Табага. Затем участники выезда осмотрели коффердам опоры № 9 и поднялись на коффердам опоры № 10, где ознакомились с организацией работ непосредственно в русле Лены.

Оценивая ход реализации проекта, Николаев подчеркнул, что процесс вступил в один из самых ответственных этапов.

"Ленский мост сейчас находится в стадии активного строительства. Одним из важнейших этапов этого года стал вывод двух коффердамов в русло реки. Это сложнейшее технологическое решение. В мостостроении на таких крупных реках подобные технологии в России раньше не применялись. Несмотря на все сложности, строительство идет по графику", — приводит пресс-служба слова Николаева.

На строительстве задействованы порядка 350 специалистов и около 100 единиц техники. Выполнение работ контролируют Ленское управление Ростехнадзора и ФАУ "РосдорНИИ".

"На правом берегу продолжаются буровые работы. До конца августа планируется завершить возведение первой опоры. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Сейчас строительство вышло на важную контрольную точку", — указал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев.

К настоящему времени на обоих берегах Лены оборудованы четыре технологические площадки с вахтовыми городками и производственными цехами. Завершено строительство первой опоры левобережной эстакады, установлены 244 сваи из 920, предусмотренных проектом. Выполнены переустройство русла реки Таммы, археологические работы и подготовка территории. На объекте смонтированы и введены в эксплуатацию три бетонных завода в зимнем исполнении.

"В ближайшие недели наша задача — окончательно установить оба коффердама в проектное положение. Сейчас идет подготовка к следующему этапу работ. Внутри коффердамов будут устраиваться буронабивные сваи, которые станут основанием будущих пилонов. Рассчитываем, что вся проведенная подготовительная работа позволит выполнить эти задачи в срок", — сказал глава республики.

Подводя итоги выездного совещания, Николаев поручил обеспечить безусловное соблюдение утвержденного графика строительства, своевременное финансирование и координацию действий всех участников проекта.