Набиуллина ответила на вопрос о рисках стагфляции в России

Краткий пересказ от РИА ИИ ЦБ не видит оснований говорить о стагфляции в России.

Проводимая ЦБ монетарная политика позволяет избежать такого сценария, заявила Эльвира Набиуллина.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ не видит оснований говорить о стагфляции в России, проводимая монетарная политика позволяет избежать такого сценария, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Стагфляция - ситуация в экономике, когда одновременно наблюдается стагнация (т.е. замедление или отсутствие экономического роста), рост безработицы и устойчиво высокая инфляция.

"Мне кажется, об этом говорить не стоит. И как раз наша денежно-кредитная политика, которая направлена на то, чтобы снижать инфляцию, она как раз позволяет избежать такого сценария. Отдельный год, где рост цен спровоцирован шоком предложения - это не стагфляция, нельзя это так называть", - сказала она в ходе пресс-конференции , отвечая на вопрос о рисках стагфляции.

По ее словам, стагфляция характеризуется снижением деловой активности, общим замедлением экономики, высоким уровнем безработицы, высокой, даже ускоряющейся инфляцией из-за неоправданно мягкой денежно-кредитной политики, особенно когда есть ресурсные ограничения.

Глава ЦБ подчеркнула, что не стоит применять термин "стагфляция" к сочетанию в этом году более низких темпов роста ВВП - от 0% до 1% - и инфляции на уровне 6-7%.