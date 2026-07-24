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Набиуллина ответила на вопрос о рисках стагфляции в России - РИА Новости, 24.07.2026
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15:58 24.07.2026 (обновлено: 16:37 24.07.2026)
Набиуллина ответила на вопрос о рисках стагфляции в России

Набиуллина: ЦБ не видит оснований говорить о стагфляции в России

© Фото : Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Пресс-служба Банка России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦБ не видит оснований говорить о стагфляции в России.
  • Проводимая ЦБ монетарная политика позволяет избежать такого сценария, заявила Эльвира Набиуллина.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦБ не видит оснований говорить о стагфляции в России, проводимая монетарная политика позволяет избежать такого сценария, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Стагфляция - ситуация в экономике, когда одновременно наблюдается стагнация (т.е. замедление или отсутствие экономического роста), рост безработицы и устойчиво высокая инфляция.
"Мне кажется, об этом говорить не стоит. И как раз наша денежно-кредитная политика, которая направлена на то, чтобы снижать инфляцию, она как раз позволяет избежать такого сценария. Отдельный год, где рост цен спровоцирован шоком предложения - это не стагфляция, нельзя это так называть", - сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о рисках стагфляции.
По ее словам, стагфляция характеризуется снижением деловой активности, общим замедлением экономики, высоким уровнем безработицы, высокой, даже ускоряющейся инфляцией из-за неоправданно мягкой денежно-кредитной политики, особенно когда есть ресурсные ограничения.
Глава ЦБ подчеркнула, что не стоит применять термин "стагфляция" к сочетанию в этом году более низких темпов роста ВВП - от 0% до 1% - и инфляции на уровне 6-7%.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых, и представил обновленные макроэкономические прогнозы.
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