МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Захаровка и Ивашкино в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Силы ПВО за неделю уничтожили 13 крылатых ракет "Фламинго", две ракеты "Нептун", 5249 беспилотников и 71 управляемую авиационную бомбу ВСУ.
ВСУ за неделю потеряли 10165 военнослужащих.
Успехи в зоне СВО
Первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике, оттесняют противника к центру населенного пункта, заявил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Лис.
Младший сержант российской армии Станислав Макаров незаметно пробрался к огневым точкам ВСУ и ручными гранатами уничтожил два пулеметных расчета противника, сообщило Минобороны РФ.
Экипаж танка Т-80БВМ группировки "Север" уничтожил группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе Харьковской области, огонь корректировал разведывательный БПЛА, сообщил РИА Новости командир танкового взвода с позывным Береза.
Штурмовые группы 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожены при попытке контратаковать в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Российские ударные дроны за прошедшую ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ, восемь вражеских огневых групп и два пункта управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
Российские бойцы нашли "ключи" для взлома обороны ВСУ в районе Красного Лимана за счет нестандартных подходов, умелой маскировки и неожиданных маршрутов атаки, сообщил командир мотострелковой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гамач.
Российские артиллеристы за ночь уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика", более 90 украинских военнослужащих, радиолокационную станцию RADA и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
ФСБ задержала агента Киева в Москве
Оперативники задержали гражданку РФ, которая должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности России по заданию украинских спецслужб.
По данным силовиков, задержанная транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, после чего вернулась в Россию.
В момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль женщина была задержана, добавили в ФСБ.
Песков о новом главкоме ВСУ
Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый ответит за оскорбление россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что новый главком ВСУ Михаил Драпатый своими скандальными заявлениями подтвердил правильность проведения СВО.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что заявления нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о жителях Донбасса чудовищные, он и ему подобные не дадут представителям киевского режима выйти на мирное решение.
Песков также отметил, что в условиях отсутствия мирных перспектив Россия будет добиваться полной победы.
У Киева дела плохи
Более 20 военнослужащих 36-й путевосстановительной бригады ВСУ скончались от неизвестного острого инфекционного заболевания, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
На передовых позициях 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области погибают солдаты, мобилизованные в мае-июне 2026 года, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские военнопленные говорят, что не хотят воевать за Украину, и переходят на сторону России, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Подлости ВСУ
Украинские военные используют фрагменты цепей от бензопил в качестве боевой нагрузки на отдельных дронах в зоне СВО, заявил РИА Новости сапер Московского военного округа с позывным Турист.
Украинские военнослужащие в ходе вторжения в Курскую область насиловали и избивали детей, снимая происходящее на камеру, а затем убивали их и поджигали тела, чтобы скрыть следы преступлений, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский.
Россия готовит передачу четырех детей родственникам на Украине в ближайшее время, организации процесса ранее мешали обстрелы ВСУ, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
Санкт-Петербург атакован украинскими БПЛА ВСУ, удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, идет ликвидация последствий, заявил губернатор Александр Беглов.
Заградотряд ВСУ уничтожил часть солдат 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, бежавших с позиций севернее Малой Слободки Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские военнослужащие отказывались хоронить погибших боевиков подразделения "Азов"* из-за того, что они выполняли функции заградительных отрядов для ВСУ в Родинском в Донецкой Народной Республике, рассказала РИА Новости жительница города.
Беженец Данил Бабиков рассказал РИА Новости, что ВСУ сожгли напалмом его дом в поселке Ильиновка под Константиновкой, а затем пытались дронами пробить двери в подвал, где он прятался с семьей.
Целенаправленная озлобленность, античеловечность ударов ВСУ по Энергодару нарастает, заявил журналистам в пятницу генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18