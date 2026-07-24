МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Захаровка и Ивашкино в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Отмечается, что удары были нанесены по портам в Одессе , Измаиле и Николаеве

Силы ПВО за неделю уничтожили 13 крылатых ракет "Фламинго", две ракеты "Нептун", 5249 беспилотников и 71 управляемую авиационную бомбу ВСУ.

ВСУ за неделю потеряли 10165 военнослужащих.

Успехи в зоне СВО

Первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике, оттесняют противника к центру населенного пункта, заявил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Лис.

Младший сержант российской армии Станислав Макаров незаметно пробрался к огневым точкам ВСУ и ручными гранатами уничтожил два пулеметных расчета противника, сообщило Минобороны РФ.

Экипаж танка Т-80БВМ группировки "Север" уничтожил группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе Харьковской области, огонь корректировал разведывательный БПЛА, сообщил РИА Новости командир танкового взвода с позывным Береза.

Штурмовые группы 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожены при попытке контратаковать в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Российские ударные дроны за прошедшую ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ, восемь вражеских огневых групп и два пункта управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

Российские бойцы нашли "ключи" для взлома обороны ВСУ в районе Красного Лимана за счет нестандартных подходов, умелой маскировки и неожиданных маршрутов атаки, сообщил командир мотострелковой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гамач.

Российские артиллеристы за ночь уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика", более 90 украинских военнослужащих, радиолокационную станцию RADA и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

ФСБ задержала агента Киева в Москве

Оперативники задержали гражданку РФ, которая должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности России по заданию украинских спецслужб.

По данным силовиков, задержанная транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, после чего вернулась в Россию.

В момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль женщина была задержана, добавили в ФСБ.

Песков о новом главкоме ВСУ

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый ответит за оскорбление россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что новый главком ВСУ Михаил Драпатый своими скандальными заявлениями подтвердил правильность проведения СВО.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что заявления нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о жителях Донбасса чудовищные, он и ему подобные не дадут представителям киевского режима выйти на мирное решение.

Песков также отметил, что в условиях отсутствия мирных перспектив Россия будет добиваться полной победы.

У Киева дела плохи

Более 20 военнослужащих 36-й путевосстановительной бригады ВСУ скончались от неизвестного острого инфекционного заболевания, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

На передовых позициях 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области погибают солдаты, мобилизованные в мае-июне 2026 года, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Украинские военнопленные говорят, что не хотят воевать за Украину, и переходят на сторону России, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Подлости ВСУ

Украинские военные используют фрагменты цепей от бензопил в качестве боевой нагрузки на отдельных дронах в зоне СВО, заявил РИА Новости сапер Московского военного округа с позывным Турист.

Украинские военнослужащие в ходе вторжения в Курскую область насиловали и избивали детей, снимая происходящее на камеру, а затем убивали их и поджигали тела, чтобы скрыть следы преступлений, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский.

Россия готовит передачу четырех детей родственникам на Украине в ближайшее время, организации процесса ранее мешали обстрелы ВСУ, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Санкт-Петербург атакован украинскими БПЛА ВСУ, удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, идет ликвидация последствий, заявил губернатор Александр Беглов.

Заградотряд ВСУ уничтожил часть солдат 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, бежавших с позиций севернее Малой Слободки Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Украинские военнослужащие отказывались хоронить погибших боевиков подразделения "Азов"* из-за того, что они выполняли функции заградительных отрядов для ВСУ в Родинском в Донецкой Народной Республике, рассказала РИА Новости жительница города.

Беженец Данил Бабиков рассказал РИА Новости, что ВСУ сожгли напалмом его дом в поселке Ильиновка под Константиновкой, а затем пытались дронами пробить двери в подвал, где он прятался с семьей.

Целенаправленная озлобленность, античеловечность ударов ВСУ по Энергодару нарастает, заявил журналистам в пятницу генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.