ПВО "Севера" сбила более 65 дронов ВСУ в Харьковской области в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля уничтожили в Харьковской области более 65 ударных и разведывательных дронов самолетного типа.
- Для борьбы с воздушной угрозой развернуты посты наблюдения, расчеты FPV-ПВО, «Молнии-ПВО», зенитные ракетные комплексы и мобильные огневые группы.
- Современное оборудование позволяет обнаруживать цели еще на подлете к госгранице, что обеспечивает защиту военнослужащих и объектов гражданской инфраструктуры.
БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля уничтожили в Харьковской области более 65 ударных и разведывательных дронов самолетного типа, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным Карта.
"Подразделения противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля поразили в Харьковской области более 65 ударных и разведывательных беспилотников самолетного типа", - рассказал офицер.
Он отметил, что для борьбы с воздушной угрозой развернуты посты наблюдения, расчеты FPV-ПВО, "Молнии-ПВО", зенитные ракетные комплексы и мобильные огневые группы. Он подчеркнул, что современное оборудование позволяет обнаруживать цели еще на подлете к госгранице, а военнослужащие определяют тип и маршрут дрона, чтобы своевременно его уничтожать.
"Военнослужащие 11-го армейского корпуса успешно пресекают попытки ВСУ нанести огневое поражение и выявить разведывательные данные посредством БПЛА. Благодаря этому обеспечивается защита не только военнослужащих, но и объектов гражданской инфраструктуры", - добавил военный.