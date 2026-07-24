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ПВО "Севера" сбила более 65 дронов ВСУ в Харьковской области в июле - РИА Новости, 24.07.2026
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07:31 24.07.2026
ПВО "Севера" сбила более 65 дронов ВСУ в Харьковской области в июле

РИА Новости: ПВО "Севера" сбила более 65 дронов ВСУ в Харьковской области в июле

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля уничтожили в Харьковской области более 65 ударных и разведывательных дронов самолетного типа.
  • Для борьбы с воздушной угрозой развернуты посты наблюдения, расчеты FPV-ПВО, «Молнии-ПВО», зенитные ракетные комплексы и мобильные огневые группы.
  • Современное оборудование позволяет обнаруживать цели еще на подлете к госгранице, что обеспечивает защиту военнослужащих и объектов гражданской инфраструктуры.
БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля уничтожили в Харьковской области более 65 ударных и разведывательных дронов самолетного типа, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным Карта.
"Подразделения противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля поразили в Харьковской области более 65 ударных и разведывательных беспилотников самолетного типа", - рассказал офицер.
Он отметил, что для борьбы с воздушной угрозой развернуты посты наблюдения, расчеты FPV-ПВО, "Молнии-ПВО", зенитные ракетные комплексы и мобильные огневые группы. Он подчеркнул, что современное оборудование позволяет обнаруживать цели еще на подлете к госгранице, а военнослужащие определяют тип и маршрут дрона, чтобы своевременно его уничтожать.
"Военнослужащие 11-го армейского корпуса успешно пресекают попытки ВСУ нанести огневое поражение и выявить разведывательные данные посредством БПЛА. Благодаря этому обеспечивается защита не только военнослужащих, но и объектов гражданской инфраструктуры", - добавил военный.
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