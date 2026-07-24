ПВО "Севера" сбила более 65 дронов ВСУ в Харьковской области в июле

БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля уничтожили в Харьковской области более 65 ударных и разведывательных дронов самолетного типа, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным Карта.

Он отметил, что для борьбы с воздушной угрозой развернуты посты наблюдения, расчеты FPV-ПВО, "Молнии-ПВО", зенитные ракетные комплексы и мобильные огневые группы. Он подчеркнул, что современное оборудование позволяет обнаруживать цели еще на подлете к госгранице, а военнослужащие определяют тип и маршрут дрона, чтобы своевременно его уничтожать.