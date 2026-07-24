Бойцы "Севера" уничтожили гаубицу и более 90 боевиков ВСУ за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские артиллеристы за ночь уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика», радиолокационную станцию RADA и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ.

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за прошедшую ночь выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях.

В результате огневых ударов также уничтожены 4 пункта управления БПЛА и более 90 военнослужащих ВСУ.

КУРСК, 24 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за ночь уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика", более 90 украинских военнослужащих, радиолокационную станцию RADA и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях", - сообщили агентству в группировке войск "Север".

Отмечено, что войска "Севера" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.