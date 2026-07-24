Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" уничтожили гаубицу и более 90 боевиков ВСУ за ночь - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 24.07.2026
Бойцы "Севера" уничтожили гаубицу и более 90 боевиков ВСУ за ночь

РИА Новости: бойцы "Севера" уничтожили гаубицу и более 90 военных ВСУ за ночь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские артиллеристы за ночь уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика», радиолокационную станцию RADA и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ.
  • Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за прошедшую ночь выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях.
  • В результате огневых ударов также уничтожены 4 пункта управления БПЛА и более 90 военнослужащих ВСУ.
КУРСК, 24 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за ночь уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика", более 90 украинских военнослужащих, радиолокационную станцию RADA и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Отмечено, что войска "Севера" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
"В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили вражескую САУ 2С1 "Гвоздика", радиолокационную станцию RADA, 4 пункта управления БПЛА, более 90 военнослужащих и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ", - говорится в сообщении.
Танк Т-80БВМ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Экипаж танка "Севера" уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области
Вчера, 07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала