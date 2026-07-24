Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские артиллеристы за ночь уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика», радиолокационную станцию RADA и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ.
- Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за прошедшую ночь выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях.
- В результате огневых ударов также уничтожены 4 пункта управления БПЛА и более 90 военнослужащих ВСУ.
КУРСК, 24 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за ночь уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика", более 90 украинских военнослужащих, радиолокационную станцию RADA и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Отмечено, что войска "Севера" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
"В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили вражескую САУ 2С1 "Гвоздика", радиолокационную станцию RADA, 4 пункта управления БПЛА, более 90 военнослужащих и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ", - говорится в сообщении.