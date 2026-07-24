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Экипаж танка "Севера" уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.07.2026
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Экипаж танка "Севера" уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: экипаж танка "Севера" уничтожил военных ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж танка Т-80БВМ группировки «Север» уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области.
  • Огонь корректировал расчет разведывательного БПЛА, который обнаружил скопление противника в лесополосе.
  • Танк работал с закрытой огневой позиции, приблизившись к противнику благодаря хорошей броне.
БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки "Север" уничтожил группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе Харьковской области, огонь корректировал разведывательный БПЛА, сообщил РИА Новости командир танкового взвода с позывным Береза.
"Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области", — сказал командир.
Он отметил, что расчет разведывательного БПЛА обнаружил скопление противника в лесополосе. В ходе доразведки выяснилось, что украинские боевики пытались добраться до позиций своего подразделения, чтобы провести ротацию. Собеседник добавил, что по команде экипаж открыл огонь и осколочно-фугасными снарядами полностью ликвидировал выявленную группу.
"В нынешних условиях мы очень часто работаем с закрытых огневых позиций. Современные танки с хорошей броней позволяют нам приблизиться и занять огневую позицию близко к позициям противника", - заключил командир взвода.
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