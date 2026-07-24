Экипаж танка "Севера" уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области

Он отметил, что расчет разведывательного БПЛА обнаружил скопление противника в лесополосе. В ходе доразведки выяснилось, что украинские боевики пытались добраться до позиций своего подразделения, чтобы провести ротацию. Собеседник добавил, что по команде экипаж открыл огонь и осколочно-фугасными снарядами полностью ликвидировал выявленную группу.