Экипаж танка "Севера" уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж танка Т-80БВМ группировки «Север» уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области.
- Огонь корректировал расчет разведывательного БПЛА, который обнаружил скопление противника в лесополосе.
- Танк работал с закрытой огневой позиции, приблизившись к противнику благодаря хорошей броне.
БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки "Север" уничтожил группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе Харьковской области, огонь корректировал разведывательный БПЛА, сообщил РИА Новости командир танкового взвода с позывным Береза.
"Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожил группу боевиков ВСУ в Харьковской области", — сказал командир.
Он отметил, что расчет разведывательного БПЛА обнаружил скопление противника в лесополосе. В ходе доразведки выяснилось, что украинские боевики пытались добраться до позиций своего подразделения, чтобы провести ротацию. Собеседник добавил, что по команде экипаж открыл огонь и осколочно-фугасными снарядами полностью ликвидировал выявленную группу.
"В нынешних условиях мы очень часто работаем с закрытых огневых позиций. Современные танки с хорошей броней позволяют нам приблизиться и занять огневую позицию близко к позициям противника", - заключил командир взвода.