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Бойцы "Севера" уничтожили броневик ВСУ на сумском направлении - РИА Новости, 24.07.2026
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Бойцы "Севера" уничтожили броневик ВСУ на сумском направлении

РИА Новости: бойцы "Севера" уничтожили броневик ВСУ на сумском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили бронированную боевую машину «Козак» ВСУ на Сумском направлении.
  • ББМ «Козак» была поражена прямым попаданием в десантный отсек во время движения.
КУРСК, 24 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили бронированную боевую машину "Козак" ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательной группы с позывным Гром.
"В ходе патрулирования заметили движение ББМ "Козак" по дороге в прифронтовой полосе. Противник явно передислоцировался... Подняли FPV-дрон, зашли сверху и поразили машину прямым попаданием в десантный отсек прямо на ходу", - сообщил агентству командир разведывательного расчета БпС 41-го мсп с позывным Гром.
Военнослужащий отметил, что после удара броневик "Козак" потерял управление, съехал в кювет и загорелся, что было подтверждено расчетом БПЛА.
"Противник потерял еще одну единицу бронетехники, которая могла бы быть использована для переброски штурмовых групп", - добавил он.
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