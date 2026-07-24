Бойцы "Севера" уничтожили броневик ВСУ на сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили бронированную боевую машину «Козак» ВСУ на Сумском направлении.

ББМ «Козак» была поражена прямым попаданием в десантный отсек во время движения.

КУРСК, 24 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили бронированную боевую машину "Козак" ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательной группы с позывным Гром.

"В ходе патрулирования заметили движение ББМ "Козак" по дороге в прифронтовой полосе. Противник явно передислоцировался... Подняли FPV-дрон, зашли сверху и поразили машину прямым попаданием в десантный отсек прямо на ходу", - сообщил агентству командир разведывательного расчета БпС 41-го мсп с позывным Гром.

Военнослужащий отметил, что после удара броневик "Козак" потерял управление, съехал в кювет и загорелся, что было подтверждено расчетом БПЛА.