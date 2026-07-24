Рейтинг@Mail.ru
ВС России за ночь уничтожили гаубицу и восемь групп ВСУ в двух областях - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 24.07.2026
ВС России за ночь уничтожили гаубицу и восемь групп ВСУ в двух областях

Дроны РФ за ночь уничтожили гаубицу и восемь огневых групп ВСУ в двух областях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ударные дроны за прошедшую ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ, восемь вражеских огневых групп и два пункта управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях.
  • Операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» было вскрыто передвижение огневых групп и пунктов управления БПЛА ВСУ.
  • Также были уничтожены три пункта временной дислокации, склад горюче-смазочных материалов, наземный робототехнический комплекс и три автомобиля высокой проходимости ВСУ.
КУРСК, 24 июл - РИА Новости. Российские ударные дроны за прошедшую ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ, восемь вражеских огневых групп и два пункта управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Офицер ВС России гранатами уничтожил два пулеметных расчета ВСУ
Вчера, 00:02
Отмечено, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.
"В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: самоходная артиллерийская установка, 8 огневых групп, 3 пункта временной дислокации, 2 пункта управления БПЛА, склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожен наземный робототехнический комплекс и три автомобиля высокой проходимости ВСУ.
Артиллерия Южной уничтожает укрытие ВСУ севернее Константиновки - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
ВС России уничтожили укрытие с живой силой ВСУ севернее Константиновки
Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала