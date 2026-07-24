ВС России за ночь уничтожили гаубицу и восемь групп ВСУ в двух областях

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские ударные дроны за прошедшую ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ, восемь вражеских огневых групп и два пункта управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях.

Операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» было вскрыто передвижение огневых групп и пунктов управления БПЛА ВСУ.

Также были уничтожены три пункта временной дислокации, склад горюче-смазочных материалов, наземный робототехнический комплекс и три автомобиля высокой проходимости ВСУ.

КУРСК, 24 июл - РИА Новости. Российские ударные дроны за прошедшую ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ, восемь вражеских огневых групп и два пункта управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ ", - сообщили агентству в группировке войск "Север".

Отмечено, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.

"В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: самоходная артиллерийская установка, 8 огневых групп, 3 пункта временной дислокации, 2 пункта управления БПЛА, склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.