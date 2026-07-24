Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили укрытие с живой силой ВСУ севернее Константиновки - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 24.07.2026 (обновлено: 08:43 24.07.2026)
ВС России уничтожили укрытие с живой силой ВСУ севернее Константиновки

Артиллерия "Юга" уничтожила укрытие с живой силой ВСУ севернее Константиновки

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллерийские расчеты 89-го танкового полка «Южной» группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ севернее Константиновки.
  • В ходе воздушной разведки в районе села Попасное была обнаружена группа украинских боевиков, пытавшихся укрыться в одном из зданий.
  • Расчет орудия Д-30 89-го танкового полка нанес удар по выявленному объекту, уничтожив здание вместе с находившейся в нем живой силой противника.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Артиллерийские расчеты 89-го танкового полка "Южной" группировки войск севернее Константиновки уничтожили укрытие с живой силой ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Артиллерийские расчеты 89-го танкового полка "Южной" группировки войск продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы противника, поддерживая действия российских подразделений и не позволяя украинским формированиям закрепляться на занимаемых рубежах", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Офицер ВС России гранатами уничтожил два пулеметных расчета ВСУ
Вчера, 00:02
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки в районе села Попасное севернее Константиновки была обнаружена мелкая группа украинских боевиков, пытавшихся укрыться в одном из зданий населенного пункта.
"Получив целеуказание, расчет орудия Д-30 89-го танкового полка нанес удар по выявленному объекту. В результате точного поражения здание вместе с находившейся в нем живой силой противника уничтожено", - добавили в Минобороны.
Кадры объективного контроля подтверждают успешное выполнение боевой задачи и точное поражение цели, отметили в МО.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Российские военные поразили цеха производства и места хранения дронов ВСУ
23 июля, 13:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала