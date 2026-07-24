Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллерийские расчеты 89-го танкового полка «Южной» группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ севернее Константиновки.
- В ходе воздушной разведки в районе села Попасное была обнаружена группа украинских боевиков, пытавшихся укрыться в одном из зданий.
- Расчет орудия Д-30 89-го танкового полка нанес удар по выявленному объекту, уничтожив здание вместе с находившейся в нем живой силой противника.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Артиллерийские расчеты 89-го танкового полка "Южной" группировки войск севернее Константиновки уничтожили укрытие с живой силой ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Артиллерийские расчеты 89-го танкового полка "Южной" группировки войск продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы противника, поддерживая действия российских подразделений и не позволяя украинским формированиям закрепляться на занимаемых рубежах", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки в районе села Попасное севернее Константиновки была обнаружена мелкая группа украинских боевиков, пытавшихся укрыться в одном из зданий населенного пункта.
"Получив целеуказание, расчет орудия Д-30 89-го танкового полка нанес удар по выявленному объекту. В результате точного поражения здание вместе с находившейся в нем живой силой противника уничтожено", - добавили в Минобороны.
Кадры объективного контроля подтверждают успешное выполнение боевой задачи и точное поражение цели, отметили в МО.