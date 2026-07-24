ВС России уничтожили укрытие с живой силой ВСУ севернее Константиновки

"Артиллерийские расчеты 89-го танкового полка "Южной" группировки войск продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы противника, поддерживая действия российских подразделений и не позволяя украинским формированиям закрепляться на занимаемых рубежах", - говорится в сообщении.

"Получив целеуказание, расчет орудия Д-30 89-го танкового полка нанес удар по выявленному объекту. В результате точного поражения здание вместе с находившейся в нем живой силой противника уничтожено", - добавили в Минобороны.