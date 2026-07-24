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Офицер ВС России гранатами уничтожил два пулеметных расчета ВСУ - РИА Новости, 24.07.2026
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00:02 24.07.2026
Офицер ВС России гранатами уничтожил два пулеметных расчета ВСУ

Младший сержант ВС РФ Макаров гранатами уничтожил два пулеметных расчета ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Младший сержант российской армии Станислав Макаров выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы.
  • Макаров под интенсивным огнем противника уничтожил два пулеметных расчета ВСУ ручными гранатами.
  • Благодаря действиям Макарова российская штурмовая группа овладела новыми выгодными рубежами и позициями.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Младший сержант российской армии Станислав Макаров незаметно пробрался к огневым точкам ВСУ и ручными гранатами уничтожил два пулеметных расчета противника, сообщило Минобороны РФ.
"Младший сержант Станислав Макаров выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению опорным пунктом противника на одном из важных тактических направлений", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Макаров под интенсивным огнем противника и воздействием FPV-дронов выявил два пулеметных расчета, которые мешали продвижению группы.
"Используя рельеф местности, младший сержант Макаров незаметно пробрался к огневым точкам и ручными гранатами уничтожил два пулеметных расчета противника", - добавили в ведомстве.
Благодаря мужеству и самоотверженности младшего сержанта Макарова российская штурмовая группа выполнила поставленную задачу и овладела новыми выгодными рубежами и позициями, отметили в Минобороны.
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