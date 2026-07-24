Офицер ВС России гранатами уничтожил два пулеметных расчета ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Младший сержант российской армии Станислав Макаров выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы.

Макаров под интенсивным огнем противника уничтожил два пулеметных расчета ВСУ ручными гранатами.

Благодаря действиям Макарова российская штурмовая группа овладела новыми выгодными рубежами и позициями.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Младший сержант российской армии Станислав Макаров незаметно пробрался к огневым точкам ВСУ и ручными гранатами уничтожил два пулеметных расчета противника, сообщило Минобороны РФ.

"Младший сержант Станислав Макаров выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению опорным пунктом противника на одном из важных тактических направлений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Макаров под интенсивным огнем противника и воздействием FPV-дронов выявил два пулеметных расчета, которые мешали продвижению группы.

"Используя рельеф местности, младший сержант Макаров незаметно пробрался к огневым точкам и ручными гранатами уничтожил два пулеметных расчета противника", - добавили в ведомстве.