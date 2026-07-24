"Последствия неизбежны". Ближайший союзник готовит Киеву приговор

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. В деле "Северных потоков" новые подробности. Немецкие следователи установили связь исполнителей теракта со спецслужбами Украины, и это может стать основанием для официальных обвинений киевскому режиму. В то же время все больше фактов указывает: без помощи союзников украинцы действовать не могли. О последствиях для Берлина и Киева — в материале РИА Новости.

Ключевая роль

Гражданин Украины Сергей Кузнецов — один из главных обвиняемых по делу о подрыве ветвей "Северного потока" и "Северного потока — 2" в сентябре 2022-го. Якобы именно он руководил диверсионной группой во время исполнения теракта. С прошлого года украинец под стражей в Германии. В начале июля 2026-го ему предъявили официальные обвинения.

Фото Сергея Кузнецова, подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ Фото Сергея Кузнецова, подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ

Заключение на днях попало в руки журналистов Stern. Как выяснилось, прокуратура ФРГ получила основания подозревать в организации украинские власти.

Пока Кузнецов находился в итальянском изоляторе, его контакты прослушивали. Как-то в разговоре с женой он пожаловался, что чувствует себя "брошенным" собственной страной и хочет поговорить с неким "командиром" по имени Роман.

Предположительно, речь идет о Романе Червинском — офицере СБУ, которого СМИ неоднократно называли координатором операции "Диаметр". В интервью Der Spiegel он объявил теракт "благословением не только для Украины, но и для Германии".

После ареста Кузнецова, как сообщает немецкий канал N-tv, Червинский письменно утверждал, что на момент совершения диверсии обвиняемый был под его командованием.

"С высокой степенью вероятности он (Кузнецов. — Прим. ред.) и другие причастные лица действовали по поручению иностранного государства", — считает верховный суд ФРГ.

Основной целью теракта немецкая прокуратура предполагает препятствование поставкам российского газа, а характер преступления оценивает как политический. При этом роль трубопровода "Северный поток — 1" была названа ключевой в энергоснабжении Германии.

Отрицание отрицания

Зеленский отмахивается от обвинений. Некоторые западные СМИ возлагали едва ли не главную ответственность на посла в Британии Валерия Залужного, бывшего в то время главкомом ВСУ, — якобы тот действовал вопреки воле главы киевского режима. Впрочем, генерал тоже все отрицает.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш утверждает, что взрывные устройства под газопроводами заложили водолазы американских ВМС при поддержке норвежских специалистов еще в июне 2022-го под прикрытием учений Baltops. По данным Херша, за решением стоял тогдашний президент США Джо Байден. Однако Вашингтон тоже делает вид, что ни при чем.

© AP Photo / Susan Walsh Джо Байден © AP Photo / Susan Walsh Джо Байден

Еще одну версию выдвинул журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в книге "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу". По его мнению, Залужный подготовил план операции и уведомил о ней Зеленского. Тот дал добро. Для конспирации письменные приказы свели к минимуму, а после исполнения компромат уничтожили.

"Не осталось никаких компрометирующих документов, ни единого следа цепочки командования", — подчеркивает Панчевски.

Впрочем, он уверен: об украинском следе стало ясно вскоре после взрыва, поэтому следственные мероприятия Дании и Швеции были оперативно свернуты без публичных результатов.

© AP Photo / Frank Augstein Валерий Залужный © AP Photo / Frank Augstein Валерий Залужный

Польша, в свою очередь, могла оказаться соучастником теракта. Ее пограничники свободно пропустили украинцев через кордон накануне теракта. Панчевски предполагает, что взрывчатка была спрятана в баллонах для дайвинга, из-за чего те были в несколько раз тяжелее обычных, но их никто не проверял, а снаряжение в багажнике не досматривали.

Затем, когда фигурировавшая в деле яхта "Андромеда" с диверсантами на борту заходила в польский порт, кто-то вызвал полицию, пожаловавшись на громкую музыку с судна. Полицейские даже не поднимались туда — только посмотрели поддельные документы и ушли.

К слову, Варшава так и не выдала Берлину другого фигуранта дела— Владимира Журавлева. Польский суд выпустил его на свободу, а глава МИД Польши Радослав Сикорский еще и порывался наградить предполагаемого террориста.

© AP Photo / Sarah Meyssonnier Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский © AP Photo / Sarah Meyssonnier Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Признак самоуважения

Главный редактор крупнейшей швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер считает, что осуждение Украины за подрыв газопроводов стало бы знаком самоуважения Германии. Кроме того, у страны, как у "главного финансиста" киевского режима, есть собственные рычаги воздействия.

"Зеленского не объявили врагом номер один. Наоборот, в Берлине ему продолжают льстить", — возмутился Гуйер.

Недоумевают и политические партии в самой ФРГ — этот вопрос даже объединил левую и правую оппозицию в бундестаге. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала взрыв "Северных потоков" "государственным террором" Украины против интересов Германии.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге © AP Photo / Ebrahim Noroozi Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге

"Зеленский лично одобрил подрыв нашей энергетической инфраструктуры. А мы продолжаем перечислять этим коррумпированным террористам в Киеве миллиарды из денег немецких налогоплательщиков?" — написала в соцсетях лидер "Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ).

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что в нынешней ситуации канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу не позавидуешь. Немецкий лидер с обеих сторон под ударом "политического цунами".

© AP Photo / Teresa Suarez Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже © AP Photo / Teresa Suarez Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже

"Образовалось две волны. Одна — внешняя, требующая продолжения помощи Украине. Она остается достаточно сильной. Другая — внутриполитическая, обусловленная возмущением причастности Киева к подрыву "Северных потоков". Как Мерц будет в итоге выкручиваться, даже трудно представить", — рассуждает политолог.