Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о поддержке молодежных НКО - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 24.07.2026
Совфед одобрил закон о поддержке молодежных НКО

Совфед одобрил закон о поддержке детских и молодежных НКО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании системы поддержки детских и молодежных некоммерческих организаций.
  • Будет создан Общероссийский электронный реестр НКО, получающих господдержку, с определенными правительством правилами включения и исключения организаций.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о совершенствовании системы поддержки детских и молодежных некоммерческих организаций.
Законом вводится новое понятие "некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на реализацию молодежной политики". Это любые НКО кроме госучреждений, у которых основным или дополнительным видом деятельности является работа по одному или нескольким направлениям молодежной политики.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Матвиенко доложит Путину об итогах весенней сессии Совфеда
Вчера, 14:21
Для таких организаций закрепляется возможность получать от федеральных, региональных и местных властей информационную, финансовую, имущественную, консультационную, методическую и иную поддержку.
Финансовая помощь будет предоставляться в виде субсидий и грантов в порядке, установленном бюджетным законодательством. Имущественная поддержка предусматривает передачу государственного или муниципального имущества во владение и пользование на срок менее одного года. Конкретный перечень мер поддержки в регионах будут определять уполномоченные органы власти регионов.
Росмолодежь разработает общие требования к порядку взаимодействия исполнительных органов регионов, местного самоуправления, подведомственных учреждений и других организаций с такими НКО, в том числе по вопросам передачи им имущества.
Также создается Общероссийский электронный реестр таких НКО, а также молодежных и детских общественных объединений, получающих господдержку. Реестр станет частью ФГИС. Правительство РФ определит порядок его работы, состав сведений, а также порядок включения и исключения организаций. Исключить из реестра смогут, в частности, в случае признания организации иноагентом или включения в перечень экстремистов и террористов.
Сведения о межрегиональных, региональных и местных молодежных объединениях, пользующихся господдержкой, в реестр будет вносить уполномоченный орган региона. При этом регионы сохраняют право вести собственные реестры, но их должны привести в соответствие с новым законом.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Совфед одобрил закон о праве ветеранов на применение ЭКО по ОМС
Вчера, 13:28
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала