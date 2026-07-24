Матвиенко доложит Путину об итогах весенней сессии Совфеда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует доложить президенту России Владимиру Путину об итогах работы палаты в весеннюю сессию.
- В докладе будут затронуты ключевые направления работы сенаторов до конца 2026 года.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в ближайшее время лично доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах работы палаты в весеннюю сессию, а также о ключевых направлениях работы сенаторов до конца 2026 года.
"Завершилась весенняя парламентская сессия 2026 года... Об итогах этих семи парламентских месяцев и о ключевых направлениях работы палаты регионов до конца 2026 года буду подробно в ближайшее время лично докладывать президенту. Ожидаю от него как всегда важных, точных акцентов, которые зададут нам систему координат на осеннюю сессию", - написала спикер СФ в своем канале на платформе "Макс".