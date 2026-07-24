Матвиенко доложит Путину об итогах весенней сессии Совфеда

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в ближайшее время лично доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах работы палаты в весеннюю сессию, а также о ключевых направлениях работы сенаторов до конца 2026 года.