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Матвиенко доложит Путину об итогах весенней сессии Совфеда - РИА Новости, 24.07.2026
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14:21 24.07.2026
Матвиенко доложит Путину об итогах весенней сессии Совфеда

Матвиенко сообщила, что доложит Путину об итогах весенней сессии Совфеда

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует доложить президенту России Владимиру Путину об итогах работы палаты в весеннюю сессию.
  • В докладе будут затронуты ключевые направления работы сенаторов до конца 2026 года.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в ближайшее время лично доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах работы палаты в весеннюю сессию, а также о ключевых направлениях работы сенаторов до конца 2026 года.
"Завершилась весенняя парламентская сессия 2026 года... Об итогах этих семи парламентских месяцев и о ключевых направлениях работы палаты регионов до конца 2026 года буду подробно в ближайшее время лично докладывать президенту. Ожидаю от него как всегда важных, точных акцентов, которые зададут нам систему координат на осеннюю сессию", - написала спикер СФ в своем канале на платформе "Макс".
Матвиенко отметила, что деятельное внимание главы государства "к нашей работе с учетом его уникального видения и понимания общих стратегических целей России имеет особое значение для развития отечественного парламентаризма".
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