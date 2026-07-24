Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о патентной защите IT-решений - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 24.07.2026
Совфед одобрил закон о патентной защите IT-решений

Совфед одобрил закон о патентной защите IT-решений и графических интерфейсов

© Фото : Совет Федерации РФЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Совет Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон, позволяющий патентовать технические решения, реализованные с помощью компьютерных алгоритмов, и графические интерфейсы программ.
  • Закон определяет в качестве изобретения техническое решение, которое реализуется через устройство, способное к автоматизированной обработке информации на основе алгоритмов.
  • Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который впервые в российском законодательстве позволяет патентовать технические решения, реализованные с помощью компьютерных алгоритмов, а также графические интерфейсы программ.
Как отмечалось в пояснительной записке, когда разрабатывалась четвертая часть Гражданского кодекса, вступившая в силу в 2008 году, трудно было предположить, что техническую проблему можно решить исключительно программным способом, но сегодня это стало обычной практикой, и такие решения нуждаются в эффективной патентной охране.
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Совфед одобрил закон о регулировании ИИ с учетом традиционных ценностей
17 июля, 11:01
Согласно одобренному закону, в качестве изобретения теперь может охраняться техническое решение, которое реализуется через устройство, способное к автоматизированной обработке информации на основе алгоритмов, либо способ, осуществляемый с помощью такого устройства. Полезной моделью также сможет стать решение, реализованное на подобном устройстве.
Кроме того, закон впервые прямо закрепляет, что промышленным образцом может считаться решение в форме визуального отображения, предназначенного для взаимодействия человека с программой, либо его составная часть, имеющая самостоятельное значение. Таким образом, разработчики получают возможность патентовать графические интерфейсы.
Помимо прочего, закон обновляет определение программы для ЭВМ: теперь в нем говорится не только о компьютерных устройствах, но и о других устройствах, способных к автоматизированной обработке информации на основе алгоритмов, а вместо "аудиовизуальных отображений" упоминаются "отображения".
Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
В правительстве рассказали о работе над мерами по борьбе с дипфейками
8 июля, 15:15
 
ТехнологииСовет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала