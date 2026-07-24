Совфед одобрил закон о патентной защите IT-решений

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Федерации одобрил закон, позволяющий патентовать технические решения, реализованные с помощью компьютерных алгоритмов, и графические интерфейсы программ.

Закон определяет в качестве изобретения техническое решение, которое реализуется через устройство, способное к автоматизированной обработке информации на основе алгоритмов.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который впервые в российском законодательстве позволяет патентовать технические решения, реализованные с помощью компьютерных алгоритмов, а также графические интерфейсы программ.

Как отмечалось в пояснительной записке, когда разрабатывалась четвертая часть Гражданского кодекса, вступившая в силу в 2008 году, трудно было предположить, что техническую проблему можно решить исключительно программным способом, но сегодня это стало обычной практикой, и такие решения нуждаются в эффективной патентной охране.

Согласно одобренному закону, в качестве изобретения теперь может охраняться техническое решение, которое реализуется через устройство, способное к автоматизированной обработке информации на основе алгоритмов, либо способ, осуществляемый с помощью такого устройства. Полезной моделью также сможет стать решение, реализованное на подобном устройстве.

Кроме того, закон впервые прямо закрепляет, что промышленным образцом может считаться решение в форме визуального отображения, предназначенного для взаимодействия человека с программой, либо его составная часть, имеющая самостоятельное значение. Таким образом, разработчики получают возможность патентовать графические интерфейсы.

Помимо прочего, закон обновляет определение программы для ЭВМ: теперь в нем говорится не только о компьютерных устройствах, но и о других устройствах, способных к автоматизированной обработке информации на основе алгоритмов, а вместо "аудиовизуальных отображений" упоминаются "отображения".