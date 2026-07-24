Совфед одобрил закон о регулировании правил рубок лесов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет Федерации одобрил закон, совершенствующий правила сплошных и выборочных рубок лесных насаждений.
- Закон устанавливает, что сплошные и выборочные рубки проводятся только в целях заготовки древесины, а также предусматривает рубки в целях сохранения лесов и лесоустройства.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, совершенствующий правила сплошных и выборочных рубок лесных насаждений.
Законом совершенствуется регулирование проведения рубок лесов. Устанавливается, что сплошные и выборочные рубки проводятся только в целях заготовки древесины. Рубки в целях предотвращения распространения вредителей и болезней, а также в целях ухода относятся к рубкам в целях сохранения лесов. Кроме того, предусматриваются рубки в целях проведения мероприятий по лесоустройству и снимается запрет на проведение на особо защитных участках лесов рубок в целях ухода за лесом.
Законом также предусматривается возложение обязанности по проведению лесоустройства на лиц, которым лесные участки предоставлены в аренду для заготовки древесины, с одновременным запретом на включение в план лесоустройства таксации лесов и планирования видов и объемов мероприятий по сохранению лесов на таких участках.