Совфед одобрил закон о регулировании правил рубок лесов

Законом совершенствуется регулирование проведения рубок лесов. Устанавливается, что сплошные и выборочные рубки проводятся только в целях заготовки древесины. Рубки в целях предотвращения распространения вредителей и болезней, а также в целях ухода относятся к рубкам в целях сохранения лесов. Кроме того, предусматриваются рубки в целях проведения мероприятий по лесоустройству и снимается запрет на проведение на особо защитных участках лесов рубок в целях ухода за лесом.