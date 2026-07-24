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Совфед одобрил закон о регулировании правил рубок лесов - РИА Новости, 24.07.2026
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14:18 24.07.2026 (обновлено: 14:19 24.07.2026)
Совфед одобрил закон о регулировании правил рубок лесов

Совфед одобрил закон о регулировании правил сплошных и выборочных рубок лесов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон, совершенствующий правила сплошных и выборочных рубок лесных насаждений.
  • Закон устанавливает, что сплошные и выборочные рубки проводятся только в целях заготовки древесины, а также предусматривает рубки в целях сохранения лесов и лесоустройства.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, совершенствующий правила сплошных и выборочных рубок лесных насаждений.
Законом совершенствуется регулирование проведения рубок лесов. Устанавливается, что сплошные и выборочные рубки проводятся только в целях заготовки древесины. Рубки в целях предотвращения распространения вредителей и болезней, а также в целях ухода относятся к рубкам в целях сохранения лесов. Кроме того, предусматриваются рубки в целях проведения мероприятий по лесоустройству и снимается запрет на проведение на особо защитных участках лесов рубок в целях ухода за лесом.
Законом также предусматривается возложение обязанности по проведению лесоустройства на лиц, которым лесные участки предоставлены в аренду для заготовки древесины, с одновременным запретом на включение в план лесоустройства таксации лесов и планирования видов и объемов мероприятий по сохранению лесов на таких участках.
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