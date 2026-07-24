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Совфед пригласил Новака выступить на первом заседании палаты осенью - РИА Новости, 24.07.2026
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13:46 24.07.2026
Совфед пригласил Новака выступить на первом заседании палаты осенью

Сенаторы пригласили Новака на "правительственный час" в Совфед осенью

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александра Новака пригласят на "правительственный час" на первое заседание Совета Федерации осенью.
  • Ожидается, что Александр Новак выступит с докладом о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Сенаторы приняли решение пригласить вице-премьера РФ Александра Новака на "правительственный час" на первое заседание Совфеда осенью.
Ожидается, что он выступит на тему "О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".
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