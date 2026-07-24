Совфед пригласил Новака выступить на первом заседании палаты осенью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александра Новака пригласят на "правительственный час" на первое заседание Совета Федерации осенью.
- Ожидается, что Александр Новак выступит с докладом о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Сенаторы приняли решение пригласить вице-премьера РФ Александра Новака на "правительственный час" на первое заседание Совфеда осенью.
Ожидается, что он выступит на тему "О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".