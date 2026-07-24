Совфед одобрил закон о демпфере на импортное дизтопливо

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы одобрили закон, распространяющий демпферный механизм на импортное дизельное топливо.

Государство будет компенсировать разницу между ценой импортной альтернативы и внутренней оптовой ценой, если импортное топливо будет дороже российского, при этом импортный демпфер на дизтопливо будет действовать только при запрете на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина.

Закон также уточняет условие о минимальной доле реализации топлива на биржевых торгах, невыполнение которого обнуляет ставку акциза на нефтяное сырье.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, распространяющий демпферный механизм, предусматривающий субсидию бизнесу из бюджета РФ, на импортное дизельное топливо.

Документ вносит в Налоговый кодекс изменения, вводящие выплату субсидии при импорте дизельного топлива из-за рубежа (импортный демпфер). Государство будет компенсировать разницу между ценой импортной альтернативы (цена топлива с доставкой из Индии или Сингапура ) и внутренней оптовой ценой, если импортное топливо будет дороже российского. А при ввозе дизельного топлива из Белоруссии коэффициент компенсации повышается до 0,9.

Импортный демпфер на дизтопливо будет действовать лишь в случае установления правительством РФ запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина. А если этот запрет снимается, то и демпфер перестает работать. Кроме того, на период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусматривается выплата демпфера по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке.

В России уже действует демпфер при импорте бензина уполномоченными организациями, перечень которых определяет правительство. Причем при импорте бензина из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличен с 0,68 до 0,9, а из других стран - определяется исходя из цены на Аи-92 на рынке Индии и затрат на его доставку из ее морских портов.

Законом также уточняется условие о минимальной доле реализации топлива на биржевых торгах, невыполнение которого обнуляет ставку акциза на нефтяное сырье. Правительство РФ будет определять случаи, когда норматив продажи топлива на бирже станет учитывать и объемы его реализации по прямым договорам уполномоченным поставщикам вне биржи. Речь идет о случаях, когда такие поставщики закупают топливо непосредственно на НПЗ, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Все данные новации будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июля 2026 года.

Кабмин также наделяется полномочиями по установлению особенностей таможенного контроля, позволяющих не проводить контроль после выпуска товаров в отношении участников эксперимента по таможенному мониторингу. Это повысит привлекательность такого мониторинга для участников внешнеэкономической деятельности и расширит количество участников эксперимента, считает замминистра.