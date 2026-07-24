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Совфед одобрил закон о праве ветеранов на применение ЭКО по ОМС - РИА Новости, 24.07.2026
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13:28 24.07.2026
Совфед одобрил закон о праве ветеранов на применение ЭКО по ОМС

Совфед одобрил закон о вспомогательных репродуктивных технологиях для ветеранов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон о праве инвалидов и ветеранов боевых действий на применение вспомогательных репродуктивных технологий в рамках ОМС.
  • Закон распространяется на инвалидов и ветеранов боевых действий, состоящих в браке, а также на супругов погибших инвалидов или ветеранов боевых действий, не вступивших в повторный брак в течение 5 лет с момента гибели, и вступает в силу с 1 декабря 2026 года.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совфед одобрил закон о праве инвалидов и ветеранов боевых действий на применение вспомогательных репродуктивных технологий в рамках ОМС.
Закон предоставляет право на применение вспомогательных репродуктивных технологий за исключением суррогатного материнства в рамках ОМС: инвалидам и ветеранам боевых действий, состоящим в браке, а также супругам погибших инвалидов или ветеранов боевых действий, не вступившим в повторный брак в течение 5 лет с момента гибели.
Обязательное условие для этого - наличие нотариально удостоверенного согласия погибшего или умершего, данного им при жизни на использование его биологического материала. При этом беременность должна наступить в пределах пятилетнего срока.
Закон вступает в силу с 1 декабря 2026 года.
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