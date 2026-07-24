Совфед продлил "гаражную амнистию" на пять лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Федерации одобрил закон о продлении "гаражной амнистии" на пять лет.

"Гаражная амнистия" позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним.

Срок действия "гаражной амнистии" продлен до 1 сентября 2031 года.

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года.

Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года, позволяя гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается им бесплатно. Согласно данным Росреестра , за время ее действия граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними.

На данный момент срок действия "гаражной амнистии" истекает 1 сентября 2026 года. Одобренный Совфедом закон, учитывая востребованность и эффективность данного механизма, продлевает этот срок до 1 сентября 2031 года. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.