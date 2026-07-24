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Совфед продлил "гаражную амнистию" на пять лет - РИА Новости, 24.07.2026
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12:51 24.07.2026
Совфед продлил "гаражную амнистию" на пять лет

Совфед продлил "гаражную амнистию" до сентября 2031 года

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон о продлении "гаражной амнистии" на пять лет.
  • "Гаражная амнистия" позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним.
  • Срок действия "гаражной амнистии" продлен до 1 сентября 2031 года.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года.
Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года, позволяя гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается им бесплатно. Согласно данным Росреестра, за время ее действия граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними.
На данный момент срок действия "гаражной амнистии" истекает 1 сентября 2026 года. Одобренный Совфедом закон, учитывая востребованность и эффективность данного механизма, продлевает этот срок до 1 сентября 2031 года. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.
Это позволит большему числу граждан оформить права на принадлежащие им гаражи и земельные участки в упрощенном порядке.
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