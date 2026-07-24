Совфед одобрил закон об отказе в гражданстве мигрантам с судимостью

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Федерации одобрил закон, запрещающий получение российского гражданства или права на проживание в России иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за преступление в РФ или за ее пределами.

Наличие судимости будет служить основанием для отказа в выдаче или аннулирования ранее выданных РВП, ВНЖ и других разрешительных документов.

Иностранные граждане, достигшие 14 лет, обязаны при подаче заявления на РВП или ВНЖ предоставлять справку об отсутствии судимости, выданную компетентными органами их страны не ранее чем за три месяца до подачи заявления.

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, запрещающий получение российского гражданства либо права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые имеют судимость за совершение любого преступления в РФ или за ее пределами.

Одобренным законом исключается возможность получения российского гражданства либо права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления на территории РФ или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с законодательством РФ.

При этом наличие такой судимости, независимо от тяжести преступления, будет служить основанием для отказа в выдаче или аннулирования ранее выданных разрешительных документов - разрешения на временное проживание (РВП), разрешения на временное проживание в целях получения образования или вида на жительство (ВНЖ) в РФ, а также для отклонения заявлений о приеме в гражданство.

Законом также закрепляется обязанность иностранных граждан, достигших 14-летнего возраста, при подаче заявления на получение РВП или ВНЖ предоставлять в территориальные органы МВД России справку об отсутствии судимости либо при ее наличии - документ, содержащий информацию о преступлении, за совершение которого иностранец был осужден. Справка должна быть выдана компетентными органами страны, к которой принадлежит заявитель, не ранее чем за три месяца до подачи заявления.

Вместе с тем от обязанности предоставлять справку о судимости или ее отсутствии освобождаются: иностранные граждане, не достигшие 14 лет, лица, признанные беженцами либо получившие политическое или временное убежище на территории Российской Федерации, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или участвовавшие в боевых действиях в их составе, а также иностранцы, имеющие РВП (в том числе для получения образования) или ВНЖ в РФ, если ранее они уже предоставляли такую справку при получении любого из этих документов.