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Совфед одобрил закон для легального обращения криптовалют - РИА Новости, 24.07.2026
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12:15 24.07.2026 (обновлено: 12:50 24.07.2026)
Совфед одобрил закон для легального обращения криптовалют

Совет Федерации одобрил закон для легального обращения криптовалют в РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон, регулирующий легальное обращение криптовалют.
  • Банк России будет осуществлять надзор в этой сфере и вести реестр депозитариев.
  • Документ предусматривает возможность инвестиций в цифровые валюты, а также вводит требования по защите информации и инвесторов.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон для легального обращения криптовалют в России.
Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав вне зависимости от предварительного декларирования.
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Россияне смогут легально инвестировать в криптовалюты на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и УК, а также обменниками при совершении сделок и операций.
Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. Правительство по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения цифровых валют.
За учет и хранение криптовалют будут отвечать депозитарии, реестр которых начнет вести Центробанк, а к участникам рынка будут предъявлять жесткие требования по защите информации, чтобы не допустить утечек.
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Как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы после прохождения теста смогут приобретать валюту на биржах. Допускается купля-продажа ценных бумаг и российских цифровых прав за криптовалюты. При этом обменники смогут зачислять их только на счет покупателя.
Также предусмотрена возможность перевести криптовалюты на некастодиальные кошельки, но с периодом охлаждения в 48 часов при транзакциях на сумму более 100 тысяч рублей. Это позволит защитить инвесторов от мошенников и от непродуманных решений.
Для участников внешнеэкономической деятельности будут доступны все виды криптовалют и стейблкоинов, любые типы кошельков.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября, за исключением положений, которые начнут действовать позже.
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