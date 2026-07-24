Совфед разрешил сохранять очередь на жилье семьям погибших бойцов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы одобрили закон, защищающий право семей участников СВО на жилье в случае гибели военнослужащего.

Члены семьи погибшего участника СВО не будут сняты с учета нуждающихся в жилье, и размер предоставляемого жилья не уменьшится.

Закон восстанавливает на учете нуждающихся в жилье семьи, ранее снятые с учета из-за гибели кормильца, при подаче соответствующего заявления.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, согласно которому семьи участников СВО не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилье в случае гибели военнослужащего.

Документом устанавливается, что члены семьи погибших участников СВО, в том числе при отражении вооруженного вторжения на территорию РФ или провокаций на госгранице и прилегающих к СВО территориях, не могут быть сняты с учета нуждающихся в жилье, если основанием для утраты права на получение жилья по договору соцнайма послужила именно гибель военнослужащего.

Уточняется, что при определении общей площади предоставляемого жилья ее размер не подлежит уменьшению в связи с гибелью военнослужащего. Это правило действует при условии, что члены его семьи уже состояли на жилищном учете на момент наступления таких обстоятельств.

Кроме того, согласно закону, в составе семьи при определении площади жилья будут учитываться все дети погибшего военнослужащего, в отношении которых установлено отцовство в соответствии с Семейным кодексом.

Члены семей погибших бойцов, которые были сняты с учета нуждающихся в жилье по основанию, связанному с гибелью кормильца, восстанавливаются на таком учете с даты первоначальной постановки. Для этого нужно будет подать заявление по месту учета.