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Совфед разрешил сохранять очередь на жилье семьям погибших бойцов СВО - РИА Новости, 24.07.2026
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12:03 24.07.2026
Совфед разрешил сохранять очередь на жилье семьям погибших бойцов СВО

Совфед одобрил сохранение очереди на жилье за семьями погибших бойцов СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы одобрили закон, защищающий право семей участников СВО на жилье в случае гибели военнослужащего.
  • Члены семьи погибшего участника СВО не будут сняты с учета нуждающихся в жилье, и размер предоставляемого жилья не уменьшится.
  • Закон восстанавливает на учете нуждающихся в жилье семьи, ранее снятые с учета из-за гибели кормильца, при подаче соответствующего заявления.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, согласно которому семьи участников СВО не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилье в случае гибели военнослужащего.
Документом устанавливается, что члены семьи погибших участников СВО, в том числе при отражении вооруженного вторжения на территорию РФ или провокаций на госгранице и прилегающих к СВО территориях, не могут быть сняты с учета нуждающихся в жилье, если основанием для утраты права на получение жилья по договору соцнайма послужила именно гибель военнослужащего.
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Уточняется, что при определении общей площади предоставляемого жилья ее размер не подлежит уменьшению в связи с гибелью военнослужащего. Это правило действует при условии, что члены его семьи уже состояли на жилищном учете на момент наступления таких обстоятельств.
Кроме того, согласно закону, в составе семьи при определении площади жилья будут учитываться все дети погибшего военнослужащего, в отношении которых установлено отцовство в соответствии с Семейным кодексом.
Члены семей погибших бойцов, которые были сняты с учета нуждающихся в жилье по основанию, связанному с гибелью кормильца, восстанавливаются на таком учете с даты первоначальной постановки. Для этого нужно будет подать заявление по месту учета.
Действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, при условии, что семья еще не реализовала право на получение жилья.
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