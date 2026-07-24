Совфед одобрил закон о зачете стажа нотариусам новых регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Федерации одобрил закон, который разрешает до 2030 года засчитывать в нотариальный стаж юридический стаж, полученный в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их вхождения в состав России.

Закон регулирует порядок удостоверения доверенностей для лиц, находящихся в местах содержания под стражей, позволяя начальникам СИЗО удостоверять такие доверенности с разрешения соответствующих лиц или органов.

Документ вносит изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ, предоставляя начальникам мест содержания под стражей право подавать апелляционное представление на решения суда.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который разрешает до 2030 года засчитывать в стаж работы нотариусам из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей юридический стаж, полученный на этих территориях до их вхождения в состав России.

Согласно документу, время работы по юридической специальности на территории Украины ДНР , ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до дня их принятия в состав РФ будет засчитываться в стаж, необходимый для замещения должности нотариуса в этих регионах. Норма будет действовать до 1 января 2030 года.

Кроме того, закон регулирует порядок удостоверения доверенностей для лиц, находящихся в местах содержания под стражей. Теперь такие доверенности сможет удостоверять начальник соответствующего СИЗО, но с разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.

Документ вносит изменения и в Гражданский процессуальный кодекс РФ, согласно которому начальники мест содержания под стражей получат право подавать апелляционное представление на решения суда.