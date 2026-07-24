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Совфед одобрил ограничения для релокантов, уклоняющихся от наказания - РИА Новости, 24.07.2026
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11:49 24.07.2026 (обновлено: 11:50 24.07.2026)
Совфед одобрил ограничения для релокантов, уклоняющихся от наказания

Совфед одобрил законы об ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил пакет законов о применении временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания.
  • Ограничения будут применяться за ряд правонарушений, включая нарушение законодательства об иноагентах и публичную дискредитацию ВС России.
  • Для таких лиц вводится 14 ограничений, включая запрет на регистрацию как ИП и самозанятых, ограничение права управления транспортом, отказ в выдаче кредитов и займов, а также заморозку денег и имущества.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил пакет законов о применении временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания.
Первым одобренным законом устанавливается, что такие ограничения будут действовать в отношении тех, кто осужден по приговору суда, либо тех, кто привлечен к административной ответственности за невыполнение предписаний органа, контролирующего соблюдение законодательства об иноагентах, нарушение порядка деятельности иноагента, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, за публичную дискредитацию ВС РФ или действий госорганов, за призывы к введению санкций против России, а также за участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации.
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Министерство внутренних дел должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Только при наличии всех этих условий могут быть применены временные ограничительные меры.
Для таких людей закон вводит 14 ограничений, включая запрет регистрироваться как ИП и как самозанятые, возврат без рассмотрения заявления о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость, ограничение права управления транспортом и запрет на регистрацию нового, отказ в заключении кредитов и займов. Им также откажут в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, откажут в выдаче лицензий и аккредитаций, а ранее выданные приостановят, запретят банкам предоставлять доступ к своему ПО для переводов денег, включая мобильные приложения и сайты, а также заморозят деньги и имущество.
Также им ограничат совершение консульских действий за границей, откажут в совершении нотариальных действий, запретят заключение сделок по доверенности, а также запретят использование электронной подписи - откажут в выдаче нового сертификата и признают недействительным ранее выданный.
Решение о применении этих мер будет принимать Минюст. Предложения в Минюст смогут направлять МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура. Сведения о человеке внесут в список на сайте Минюста, и ограничения начнут действовать со следующего дня после публикации до момента исключения из списка.
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