Рейтинг@Mail.ru
Совфед ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии в развитии - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 24.07.2026

Совфед ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии в развитии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон о ратификации соглашения с Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2026–2030 годы.
  • Финансовая помощь может быть направлена на сотрудничество в области образования, молодежной политики, культурного обмена и туризма, а также на повышение социальных гарантий сотрудников ряда ведомств Абхазии.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о ратификации межправительственного соглашения с Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы.
Соглашение было подписано в Москве 27 декабря 2025 года в целях дальнейшего совершенствования социально-экономического сотрудничества между Россией и Абхазией, а также содействия повышению уровня жизни населения, экономической и инвестиционной активности абхазской республики.
Предусматривается, что средства финансовой помощи могут быть направлены на сотрудничество в области образования, молодежной политики и воспитания детей, культурного обмена и туризма, а также на повышение денежного довольствия и социальных гарантий сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, прокуратуры республики и государственной службы охраны Абхазии.
Также устанавливается, что ответственность за предоставление положенных лекарств россиянам, постоянно проживающим в Абхазии, возлагается на местные органы власти.
Флаг Абхазии в Пицунде - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Электроснабжение Абхазии полностью восстановлено
Вчера, 03:27
 
АбхазияСовет Федерации РФМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала