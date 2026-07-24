Совфед ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии в развитии

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о ратификации межправительственного соглашения с Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы.

Предусматривается, что средства финансовой помощи могут быть направлены на сотрудничество в области образования, молодежной политики и воспитания детей, культурного обмена и туризма, а также на повышение денежного довольствия и социальных гарантий сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, прокуратуры республики и государственной службы охраны Абхазии.