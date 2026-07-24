Совфед ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии в развитии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет Федерации одобрил закон о ратификации соглашения с Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2026–2030 годы.
- Финансовая помощь может быть направлена на сотрудничество в области образования, молодежной политики, культурного обмена и туризма, а также на повышение социальных гарантий сотрудников ряда ведомств Абхазии.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о ратификации межправительственного соглашения с Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы.
Предусматривается, что средства финансовой помощи могут быть направлены на сотрудничество в области образования, молодежной политики и воспитания детей, культурного обмена и туризма, а также на повышение денежного довольствия и социальных гарантий сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, прокуратуры республики и государственной службы охраны Абхазии.
Также устанавливается, что ответственность за предоставление положенных лекарств россиянам, постоянно проживающим в Абхазии, возлагается на местные органы власти.
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