Совфед ратифицировал соглашение с Абхазией о признании ученых степеней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет Федерации одобрил закон о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о взаимном признании ученых степеней.
- Соглашение подписано в Москве 18 декабря 2025 года и будет способствовать развитию мобильности высококвалифицированных кадров между Россией и Абхазией.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Абхазией о взаимном признании ученых степеней.
Соглашение будет способствовать снижению административных барьеров в сфере признания и развитию мобильности высококвалифицированных кадров между Россией и Абхазией.