Совфед одобрил протокол о продлении регистрации медицинских изделий в ЕАЭС

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил ратификацию протокола, который продлевает переходный период для регистрации медицинских изделий в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как подчеркивалось в сопроводительных документах, это связано с тем, что общий рынок медицинских изделий на территории ЕАЭС пока не заработал в полной мере, в частности, остаются нерешенные вопросы его функционирования. Таким образом, сохранение национальных правил регистрации необходимо, чтобы системы здравоохранения стран союза могли своевременно получать нужные медицинские изделия, что особенно важно в текущих экономических условиях.