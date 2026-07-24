Совфед одобрил протокол о продлении регистрации медицинских изделий в ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет Федерации одобрил ратификацию протокола о продлении переходного периода для регистрации медицинских изделий в странах ЕАЭС.
- Он временно применяется с 9 января 2026 года и устанавливает ограничивающую дату до 31 декабря 2027 года для подачи заявления об экспертизе или регистрации медицинского изделия по национальным правилам.
- Переходный период продлевается из-за того, что общий рынок медицинских изделий на территории ЕАЭС пока не заработал в полной мере.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил ратификацию протокола, который продлевает переходный период для регистрации медицинских изделий в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как подчеркивалось в сопроводительных документах, это связано с тем, что общий рынок медицинских изделий на территории ЕАЭС пока не заработал в полной мере, в частности, остаются нерешенные вопросы его функционирования. Таким образом, сохранение национальных правил регистрации необходимо, чтобы системы здравоохранения стран союза могли своевременно получать нужные медицинские изделия, что особенно важно в текущих экономических условиях.
Протокол устанавливает ограничивающую дату - до 31 декабря 2027 года, до этого срока можно будет подать заявление об экспертизе или регистрации медицинского изделия по национальным правилам.