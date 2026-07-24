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Совфед одобрил протокол о продлении регистрации медицинских изделий в ЕАЭС - РИА Новости, 24.07.2026
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11:33 24.07.2026
Совфед одобрил протокол о продлении регистрации медицинских изделий в ЕАЭС

Совфед продлил переходный период для регистрации медицинских изделий в ЕАЭС

© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарственные препараты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил ратификацию протокола о продлении переходного периода для регистрации медицинских изделий в странах ЕАЭС.
  • Он временно применяется с 9 января 2026 года и устанавливает ограничивающую дату до 31 декабря 2027 года для подачи заявления об экспертизе или регистрации медицинского изделия по национальным правилам.
  • Переходный период продлевается из-за того, что общий рынок медицинских изделий на территории ЕАЭС пока не заработал в полной мере.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил ратификацию протокола, который продлевает переходный период для регистрации медицинских изделий в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Документ был подписан в Москве 29 декабря 2025 года и временно применяется с 9 января 2026 года: он продлевает переходный период, в течение которого государства-члены ЕАЭС могут регистрировать медицинские изделия по своему национальному законодательству.
Как подчеркивалось в сопроводительных документах, это связано с тем, что общий рынок медицинских изделий на территории ЕАЭС пока не заработал в полной мере, в частности, остаются нерешенные вопросы его функционирования. Таким образом, сохранение национальных правил регистрации необходимо, чтобы системы здравоохранения стран союза могли своевременно получать нужные медицинские изделия, что особенно важно в текущих экономических условиях.
Протокол устанавливает ограничивающую дату - до 31 декабря 2027 года, до этого срока можно будет подать заявление об экспертизе или регистрации медицинского изделия по национальным правилам.
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