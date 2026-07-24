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Совфед одобрил закон об упрощении регистрации машин в новых регионах - РИА Новости, 24.07.2026
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11:31 24.07.2026
Совфед одобрил закон об упрощении регистрации машин в новых регионах

Совет Федерации одобрил упрощенную регистрацию автомобилей в новых регионах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы одобрили закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
  • Закон позволяет в 2026–2027 годах регистрировать автомобили без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины при определенных условиях.
  • Закон также продлевает сроки действия документов, выданных до воссоединения с Россией, в том числе на недвижимость, и вводит бессрочный срок действия для документов об усыновлении.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который упрощает регистрацию автомобилей в новых регионах РФ - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также продлевает сроки действия ряда документов.
В соответствии с законом, правительство получит право в 2026-2027 годах устанавливать случаи, когда машины, зарегистрированные в этих регионах или на Украине до 31 декабря 2025 года, можно будет поставить на учет без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины.
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Также для регистрации не потребуются диагностическая карта, таможенные документы и прохождение процедур оценки соответствия техническим требованиям.
Новые правила распространяются на автомобили, принадлежащие гражданам России, которые постоянно проживают или проживали в новых регионах на момент их вхождения в состав РФ, а также на машины местных юридических лиц. Под упрощенную регистрацию попадут и транспортные средства, обращенные в государственную собственность и впоследствии переданные в казну или государственным организациям.
Также закон продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, выданных до воссоединения с РФ, которые являются основанием для регистрации прав на недвижимость в новых регионах. Этот срок истек 1 июля 2026 года.
Документы об усыновлении, выданные до дня воссоединения, теперь будут действовать бессрочно, а по опеке и попечительству - в течение года с момента учета сведений о подопечном органом опеки.
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В соответствии с законом, до 1 января 2028 года муниципальным служащим в новых регионах, достигшим 70 лет, можно будет неоднократно продлевать срок службы, но не более чем на один год за раз.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Нормы о продлении срока действия документов на недвижимость будут распространяться на отношения, возникшие с 1 июля 2026 года, а обновленные правила по усыновлению и опеке - с 1 марта 2026 года.
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