Совфед одобрил закон об упрощении регистрации машин в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы одобрили закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Закон позволяет в 2026–2027 годах регистрировать автомобили без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины при определенных условиях.

Закон также продлевает сроки действия документов, выданных до воссоединения с Россией, в том числе на недвижимость, и вводит бессрочный срок действия для документов об усыновлении.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который упрощает регистрацию автомобилей в новых регионах РФ - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также продлевает сроки действия ряда документов.

В соответствии с законом, правительство получит право в 2026-2027 годах устанавливать случаи, когда машины, зарегистрированные в этих регионах или на Украине до 31 декабря 2025 года, можно будет поставить на учет без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины.

Также для регистрации не потребуются диагностическая карта, таможенные документы и прохождение процедур оценки соответствия техническим требованиям.

Новые правила распространяются на автомобили, принадлежащие гражданам России , которые постоянно проживают или проживали в новых регионах на момент их вхождения в состав РФ, а также на машины местных юридических лиц. Под упрощенную регистрацию попадут и транспортные средства, обращенные в государственную собственность и впоследствии переданные в казну или государственным организациям.

Также закон продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, выданных до воссоединения с РФ, которые являются основанием для регистрации прав на недвижимость в новых регионах. Этот срок истек 1 июля 2026 года.

Документы об усыновлении, выданные до дня воссоединения, теперь будут действовать бессрочно, а по опеке и попечительству - в течение года с момента учета сведений о подопечном органом опеки.

В соответствии с законом, до 1 января 2028 года муниципальным служащим в новых регионах, достигшим 70 лет, можно будет неоднократно продлевать срок службы, но не более чем на один год за раз.