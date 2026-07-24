Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет Федерации осудил милитаризацию Евросоюза и накачку киевского режима оружием.
- Сенаторы РФ выразили опасения, что курс ЕС может привести к возрождению гитлеровской политики и развязыванию мировой войны.
- Совет Федерации обратился к ООН и международным организациям с призывом признать блокаду Ленинграда актом геноцида и осудить политику реабилитации нацизма.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу осудил милитаризацию Евросоюза и накачку объединением киевского режима оружием, следует из обращения сенаторов РФ к ООН, парламентам мира и парламентским организациям.
Сенаторы приняли соответствующее обращение в связи с 85-й годовщиной начала блокады города Ленинграда.
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"Совет Федерации Федерального Собрания РФ решительно осуждает милитаризацию Европейского союза, накачку вооружениями со стороны входящих в него государств неонацистского киевского режима, агрессивные заявления европейских политических и военных деятелей о необходимости быть готовыми к войне с Россией к 2030 году", - говорится в тексте обращения.
Сенаторы РФ также отметили, что подобный безответственный курс ЕС может привести к возрождению гитлеровской политики "Натиск на Восток" и развязыванию мировой войны.
"Совет Федерации Федерального Собрания РФ обращается к ООН, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств с призывом признать блокаду города Ленинграда оккупационными войсками нацистской Германии и ее пособников актом геноцида советского народа, осудить политику реабилитации нацизма, проводимую странами коллективного Запада, выступить против поощрения преступного режима на Украине и разжигания новой мировой войны", - констатировали российские парламентарии.
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