В Словакии задержали украинца, подозреваемого в растрате 4,4 миллиона евро

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Словакии задержала украинского спортивного функционера, который находился в международном розыске.

Функционер подозревается в растрате 4,4 миллиона евро с использованием сети фиктивных компаний.

БРАТИСЛАВА, 24 июл - РИА Новости. Полиция в Словакии задержала украинского спортивного функционера, который находился в международном розыске по подозрению в растрате 4,4 миллиона евро, сообщили словацкие правоохранители.

"Полицейские задержали находящегося в международном розыске гражданина Украины , который подозревается в растрате 4,4 миллиона евро", - говорится в сообщении словацкой полиции в социальной сети Facebook* в пятницу.

В информации уточняется, что задержанный в Братиславе 50-летний украинец ранее занимал высокий управленческий пост в одной из спортивных федераций на Украине, его подозревают в растрате чужого имущества с использованием сети фиктивных компаний в организованном формате.

Задержанному на Украине, если его вина будет доказана, может грозить до 12 лет тюрьмы.