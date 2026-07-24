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В Словакии задержали украинца, подозреваемого в растрате 4,4 миллиона евро - РИА Новости, 24.07.2026
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18:44 24.07.2026
В Словакии задержали украинца, подозреваемого в растрате 4,4 миллиона евро

В Словакии полиция задержали украинца, подозреваемого в растрате 4,4 млн евро

© Фото : Polícia Slovenskej republikyПолиция в Словакии
Полиция в Словакии - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Polícia Slovenskej republiky
Полиция в Словакии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Словакии задержала украинского спортивного функционера, который находился в международном розыске.
  • Функционер подозревается в растрате 4,4 миллиона евро с использованием сети фиктивных компаний.
БРАТИСЛАВА, 24 июл - РИА Новости. Полиция в Словакии задержала украинского спортивного функционера, который находился в международном розыске по подозрению в растрате 4,4 миллиона евро, сообщили словацкие правоохранители.
"Полицейские задержали находящегося в международном розыске гражданина Украины, который подозревается в растрате 4,4 миллиона евро", - говорится в сообщении словацкой полиции в социальной сети Facebook* в пятницу.
В информации уточняется, что задержанный в Братиславе 50-летний украинец ранее занимал высокий управленческий пост в одной из спортивных федераций на Украине, его подозревают в растрате чужого имущества с использованием сети фиктивных компаний в организованном формате.
Задержанному на Украине, если его вина будет доказана, может грозить до 12 лет тюрьмы.
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