Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не была и не будет членом "коалиции желающих", которая поддерживает конфликт на Украине.
- В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны.
БРАТИСЛАВА, 24 июл - РИА Новости. Словакия не была и не будет членом "коалиции желающих", которая поддерживает конфликт на Украине, заверил премьер-министр республики Роберт Фицо.
В четверг словацкое издание euBrief сообщило со ссылкой на посольство Франции в Словакии о том, что республика якобы присоединилась к "коалиции желающих".
"Как председатель правительства Словакии официально заявляю, что Словакия не была, не является и не будет членом коалиции желающих, которая поддерживает войну на Украине. Как председатель правительства я не участвовал ни в одном заседании этого военного объединения", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в пятницу.
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Фицо сообщил, что лично поговорил с послом Франции в Словакии и попросил его о том, чтобы французское посольство не распространяло недостоверную информацию. Французский посол, по словам Фицо, подтвердил, что произошло недоразумение, о чем будет проинформирована общественность.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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