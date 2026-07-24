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ВС России зашли на окраину Алексеево-Дружковки - РИА Новости, 24.07.2026
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12:47 24.07.2026 (обновлено: 12:59 24.07.2026)
ВС России зашли на окраину Алексеево-Дружковки

Первые штурмовые отряды ВС России зашли на окраину Алексеево-Дружковки в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике.
  • Штурмовики вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта.
  • Они поддерживаются танковыми подразделениями и подразделениями БПЛА.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике, оттесняют противника к центру населенного пункта, заявил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Лис.
"Первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеева-Дружковки, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта", - сказал Лис на видео Минобороны РФ.
Он отметил, что штурмовики российской армии поддерживаются отдельными танковыми подразделениями и подразделениями БПЛА.
"Как только выявляются какие-то группы сосредоточения противника или опорные группы, по ним наносится как огневое поражение танками с закрытых позиций, артиллерией и дронами. То есть любое движение противника находится под контролем и сразу же уничтожается", - подчеркнул Лис.
Поселок городского типа Алексеево-Дружковка расположен на севере ДНР, между городами Константиновка и Дружковка.
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