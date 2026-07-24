Краткий пересказ от РИА ИИ Первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике.

Штурмовики вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта.

Они поддерживаются танковыми подразделениями и подразделениями БПЛА.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике, оттесняют противника к центру населенного пункта, заявил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Лис.

"Первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеева-Дружковки, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта", - сказал Лис на видео Минобороны РФ.

Он отметил, что штурмовики российской армии поддерживаются отдельными танковыми подразделениями и подразделениями БПЛА.

"Как только выявляются какие-то группы сосредоточения противника или опорные группы, по ним наносится как огневое поражение танками с закрытых позиций, артиллерией и дронами. То есть любое движение противника находится под контролем и сразу же уничтожается", - подчеркнул Лис.