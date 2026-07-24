Краткий пересказ от РИА ИИ Соучредитель движения за независимость Шотландии SALVO и представитель Комитета "Освобождение Шотландии" Сара Маргарет Сейлерс заявила, что в случае обретения независимости Шотландия будет стремиться восстановить дружественные отношения с Россией.

По словам Сейлерс, в процессе колонизации история народа намеренно замалчивается и переписывается колонизатором, из-за чего современные шотландцы не знают собственной истории.

ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Шотландия в случае обретения независимости будет дружить с Россией, заявила РИА Новости соучредитель движения за независимость Шотландии SALVO и представитель Комитета "Освобождение Шотландии" Сара Маргарет Сейлерс.

"Когда народ возвращает себе свою идентичность и суверенитет, он естественным образом стремится восстановить и характер своего государства — государства с международной ориентацией и такими связями. Я рассматриваю это как часть процесса деколонизации: возможность восстановить те дружественные отношения, которые были разрушены после аннексии Шотландии", - сказала Сейлерс, отметив, что речь идет в том числе об исторических связях с Россией

По ее словам, в процессе колонизации история народа намеренно замалчивается и переписывается колонизатором, из-за чего современные шотландцы не знают собственной истории, а со временем она оказывается забытой.

"Пока Англия была сосредоточена на завоеваниях, расширении своего контроля над территориями и войнах — а к моменту аннексии Шотландии находилась в очень серьезных долгах, потому что войны стоят дорого, — Шотландия развивала торговлю. Она была торговой державой, и именно здесь зародилось то, что сегодня мы называем торговыми представительствами", - отметила активистка.

Она пояснила, что шотландские "колонии" представляли собой торговые поселения без намерения захватывать территории. По ее словам, такие поселения существовали от Дании, Франции, Бельгии и Фландрии до России и Голландии и одновременно выполняли функции торговых представительств и своеобразных дипломатических миссий.