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Независимая Шотландия будет дружить с Россией, считает активистка - РИА Новости, 24.07.2026
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05:21 24.07.2026 (обновлено: 05:22 24.07.2026)
Независимая Шотландия будет дружить с Россией, считает активистка

Сейлерс: Шотландия в случае обретения независимости будет дружить с РФ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг Шотландии
Флаг Шотландии - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соучредитель движения за независимость Шотландии SALVO и представитель Комитета "Освобождение Шотландии" Сара Маргарет Сейлерс заявила, что в случае обретения независимости Шотландия будет стремиться восстановить дружественные отношения с Россией.
  • По словам Сейлерс, в процессе колонизации история народа намеренно замалчивается и переписывается колонизатором, из-за чего современные шотландцы не знают собственной истории.
ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Шотландия в случае обретения независимости будет дружить с Россией, заявила РИА Новости соучредитель движения за независимость Шотландии SALVO и представитель Комитета "Освобождение Шотландии" Сара Маргарет Сейлерс.
"Когда народ возвращает себе свою идентичность и суверенитет, он естественным образом стремится восстановить и характер своего государства — государства с международной ориентацией и такими связями. Я рассматриваю это как часть процесса деколонизации: возможность восстановить те дружественные отношения, которые были разрушены после аннексии Шотландии", - сказала Сейлерс, отметив, что речь идет в том числе об исторических связях с Россией.
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По ее словам, в процессе колонизации история народа намеренно замалчивается и переписывается колонизатором, из-за чего современные шотландцы не знают собственной истории, а со временем она оказывается забытой.
"Пока Англия была сосредоточена на завоеваниях, расширении своего контроля над территориями и войнах — а к моменту аннексии Шотландии находилась в очень серьезных долгах, потому что войны стоят дорого, — Шотландия развивала торговлю. Она была торговой державой, и именно здесь зародилось то, что сегодня мы называем торговыми представительствами", - отметила активистка.
Она пояснила, что шотландские "колонии" представляли собой торговые поселения без намерения захватывать территории. По ее словам, такие поселения существовали от Дании, Франции, Бельгии и Фландрии до России и Голландии и одновременно выполняли функции торговых представительств и своеобразных дипломатических миссий.
"Торговля, а не война. Шотландцы также ездили по всей Европе и становились наставниками и преподавателями, поскольку всеобщее образование существовало у нас еще с XIV века. Благодаря этому сложились тесные связи по всей Европе, особенно, как известно, с Францией и Россией", - пояснила собеседница агентства.
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