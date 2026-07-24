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Глава казахстанских шахмат будет баллотироваться на пост президента FIDE - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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16:48 24.07.2026 (обновлено: 16:52 24.07.2026)
Глава казахстанских шахмат будет баллотироваться на пост президента FIDE

Глава казахстанских шахмат Турлов будет баллотироваться на пост президента FIDE

© РИА Новости / Рамиль СитдиковШахматные фигуры
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Шахматные фигуры . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тимур Турлов объявил о решении баллотироваться на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE).
  • Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах президента FIDE из-за рисков для организации.
  • Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде в третьей декаде сентября.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Казахстанской федерации шахмат и глава Международной школьной шахматной федерации Тимур Турлов объявил в соцсетях о решении баллотироваться на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE).
Ранее сообщалось, что Турлов будет баллотироваться в качестве кандидата на пост заместителя президента FIDE в связке с действующим главой организации Аркадием Дворковичем. В четверг Евросоюз объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого россиянин добровольно приостановил исполнение полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд. Дворкович в пятницу сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в выборах, так как это связано с рисками для FIDE.
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"Сегодня федерация с вековой историей стоит на определенной развилке. Пройденный путь нельзя остановить или перечеркнуть. Считаю, что его нужно интенсифицировать, придать развитию новую энергию и двигаться дальше. Именно поэтому я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации", - написал Турлов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
О желании участвовать в выборах ранее заявили экс-глава FIDE россиянин Кирсан Илюмжинов, а также немецкие предприниматели и организаторы крупных шахматных турниров Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде в третьей декаде сентября.
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СпортРоссияСамаркандАркадий ДворковичКирсан ИлюмжиновМеждународная федерация шахмат (FIDE)Вишванатан АнандШахматы
 
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