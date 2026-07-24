Глава казахстанских шахмат будет баллотироваться на пост президента FIDE

"Сегодня федерация с вековой историей стоит на определенной развилке. Пройденный путь нельзя остановить или перечеркнуть. Считаю, что его нужно интенсифицировать, придать развитию новую энергию и двигаться дальше. Именно поэтому я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации", - написал Турлов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).