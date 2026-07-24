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Юные российские шахматисты завоевали три золота на первенстве Азии - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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11:28 24.07.2026
Юные российские шахматисты завоевали три золота на первенстве Азии

Юные российские шахматисты завоевали три золота на первенстве Азии в Китае

© РИА Новости / Рамиль СитдиковШахматные фигуры
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Шахматные фигуры . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юные российские шахматисты завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на первенстве Азии в Шэньчжэне (Китай).
  • Они выиграли командный зачет турнира по золотым медалям.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Юные российские шахматисты завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на первенстве Азии, которое прошло в Шэньчжэне (Китай).
Чемпионкой Азии среди девочек до 12 лет стала Алиса Генриэтта Юнкер, набравшая 7 очков за 9 туров. Турнир юношей до 16 лет выиграл Семен Пузыревский (7 очков), третье золото российской команде принес Максим Волков, победивший в соревновании юношей до 18 лет, набрав 6,5 очка.
Серебро завоевала Аят Гасанова в группе девочек до 8 лет, набрав 6,5 очка за 9 туров. Бронзовые медали получили Мария Калугина (до 14 лет, 7 очков) и Вероника Юдина (до 16 лет, 6,5 очка).
Российские шахматисты выиграли командный зачет турнира по золотым медалям.
Международная шахматная федерация (FIDE) в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе.
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