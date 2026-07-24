Юные российские шахматисты завоевали три золота на первенстве Азии

Краткий пересказ от РИА ИИ Юные российские шахматисты завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на первенстве Азии в Шэньчжэне (Китай).

Они выиграли командный зачет турнира по золотым медалям.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Юные российские шахматисты завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на первенстве Азии, которое прошло в Шэньчжэне (Китай).

Чемпионкой Азии среди девочек до 12 лет стала Алиса Генриэтта Юнкер, набравшая 7 очков за 9 туров. Турнир юношей до 16 лет выиграл Семен Пузыревский (7 очков), третье золото российской команде принес Максим Волков, победивший в соревновании юношей до 18 лет, набрав 6,5 очка.

Серебро завоевала Аят Гасанова в группе девочек до 8 лет, набрав 6,5 очка за 9 туров. Бронзовые медали получили Мария Калугина (до 14 лет, 7 очков) и Вероника Юдина (до 16 лет, 6,5 очка).

Российские шахматисты выиграли командный зачет турнира по золотым медалям.