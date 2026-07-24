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Жителю Севастополя грозит срок за незаконные консультации иностранного НИИ - РИА Новости, 24.07.2026
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16:54 24.07.2026 (обновлено: 16:57 24.07.2026)
Жителю Севастополя грозит срок за незаконные консультации иностранного НИИ

Жителю Севастополя грозит до семи лет тюрьмы за консультации иностранного НИИ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителю Севастополя грозит до семи лет лишения свободы за предоставление незаконных консультаций иностранному НИИ.
  • Мужчина с многолетним опытом работы в сфере ремонта вооружения предложил свои услуги по определению технического состояния корабельных артиллерийских установок иностранного государства.
  • Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Жителю Севастополя грозит до семи лет лишения свободы за предоставление незаконных консультаций иностранному НИИ по определению технического состояния корабельных артиллерийских установок, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Житель Севастополя, имеющий многолетний опыт работы в сфере ремонта вооружения в государственных и частных оборонных предприятиях, инициативно установил контакт с представителями иностранного научно-исследовательского института и предложил свои услуги по определению технического состояния (предремонтному дефектованию) корабельных артиллерийских установок, стоящих на вооружении оборонного ведомства иностранного государства", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, севастополец знал, что такие услуги относятся к продукции военного назначения и нарушают интересы России в сфере военно-технического сотрудничества. Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его подозревают в незаконном оказании услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль.
"Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - отметили в УФСБ.
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