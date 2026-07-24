Поддубный рассказал об эвакуированной из Артемовска в 2023 году семье

Краткий пересказ от РИА ИИ Семья из Артемовска в ДНР несколько недель жила в подвале дома под обстрелами, чтобы дождаться российских бойцов и быстрее стать частью России.

Российские войска выводили мирных жителей из зоны боев, но это был тяжелый процесс, так как противник охотился за группами эвакуации.

Поддубный отметил, что люди не покидают города, где идут бои, чтобы дождаться момента освобождения на своей земле, и это дает российским войскам огромное моральное преимущество перед противником.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Семья из Артемовска в ДНР весной 2023 года несколько недель жила в подвале дома под обстрелами, чтобы дождаться российских бойцов и быстрее стать частью России, рассказал РИА Новости Герой России Евгений Поддубный.

Поддубный , который вошел в федеральную пятерку списка " Единой России " на выборах в Госдуму, освещал освобождение городов, в том числе Артемовска в Донецкой Народной Республике. Он рассказал, что тогда российские войска выводили мирных жителей из зоны боев, это был тяжелый процесс, потому что противник охотился за группами эвакуации.

"Меня поразила история одной эвакуации... Я увидел целую семью, которая сознательно пошла на риск только для того, чтобы дождаться наших бойцов. Они обманом избежали украинской эвакуации, жили в подвале под обстрелами несколько недель. Глава семейства мне так и сказал, что эти испытания стоили того, чтобы быстрее стать частью России", - рассказал Поддубный.

Он добавил, что и сейчас это массовая история. "Люди не покидают города, где идут бои, чтобы дождаться момента освобождения на своей земле. Это дает нам огромное моральное преимущество перед противником", - заключил Поддубный.

Артемовск – крупный город в ДНР к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории. Был освобожден 20 мая 2023 года.

В октябре 2025 года при посещении Артемовска глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что город предстоит восстанавливать на более поздних этапах - когда будет отодвинута линия боевого соприкосновения.