Рейтинг@Mail.ru
Поддубный рассказал об эвакуированной из Артемовска в 2023 году семье - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 24.07.2026
Поддубный рассказал об эвакуированной из Артемовска в 2023 году семье

Поддубный: семья из Артемовска жила в подвале, чтобы дождаться бойцов ВС РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Евгений Поддубный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья из Артемовска в ДНР несколько недель жила в подвале дома под обстрелами, чтобы дождаться российских бойцов и быстрее стать частью России.
  • Российские войска выводили мирных жителей из зоны боев, но это был тяжелый процесс, так как противник охотился за группами эвакуации.
  • Поддубный отметил, что люди не покидают города, где идут бои, чтобы дождаться момента освобождения на своей земле, и это дает российским войскам огромное моральное преимущество перед противником.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Семья из Артемовска в ДНР весной 2023 года несколько недель жила в подвале дома под обстрелами, чтобы дождаться российских бойцов и быстрее стать частью России, рассказал РИА Новости Герой России Евгений Поддубный.
Поддубный, который вошел в федеральную пятерку списка "Единой России" на выборах в Госдуму, освещал освобождение городов, в том числе Артемовска в Донецкой Народной Республике. Он рассказал, что тогда российские войска выводили мирных жителей из зоны боев, это был тяжелый процесс, потому что противник охотился за группами эвакуации.
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Беженец рассказал, как жители Родинского слушали российские радиостанции
21 июля, 21:25
"Меня поразила история одной эвакуации... Я увидел целую семью, которая сознательно пошла на риск только для того, чтобы дождаться наших бойцов. Они обманом избежали украинской эвакуации, жили в подвале под обстрелами несколько недель. Глава семейства мне так и сказал, что эти испытания стоили того, чтобы быстрее стать частью России", - рассказал Поддубный.
Он добавил, что и сейчас это массовая история. "Люди не покидают города, где идут бои, чтобы дождаться момента освобождения на своей земле. Это дает нам огромное моральное преимущество перед противником", - заключил Поддубный.
Артемовск – крупный город в ДНР к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории. Был освобожден 20 мая 2023 года.
В октябре 2025 года при посещении Артемовска глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что город предстоит восстанавливать на более поздних этапах - когда будет отодвинута линия боевого соприкосновения.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Боец ценой ранения спас мирных жителей при эвакуации из Родинского
30 июня, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинЕвгений ПоддубныйВладимир ПутинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала